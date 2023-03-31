  • BIST 4.828,36
  • Altın 1221.296
  • Dolar 19.1843
  • Euro 20.9021
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİsrail'de kriz: Netanyahu hükümetine Meclis'ten güvenoyu

Su ücretlerinde yeni düzenleme içeren tüzük yarın yürürlüğe giriyor

» »
Su ücretlerinde yeni düzenleme içeren tüzük yarın yürürlüğe giriyor
Su ücretlerinde yeni düzenleme içeren tüzük yarın yürürlüğe giriyor

İçme Suyu ve Zirai Suyun Kullanımı, Dağıtımı ve Hak Sahipliği ile Ücret Tarifelerinin Saptanması ve Tahsiline İlişkin Kurallar (Değişiklik) Tüzüğü Resmi Gazete’de yayımlandı. Tüzük yarından itibaren uygulamaya girecek.

Belediyeler tarafından içme suyu için devlete ödenecek ücreti düzenleyen maddede yapılan değişiklikle, Türkiye’den temin edilen suyun ulaştırıldığı yerlerde belediyelere uygulanacak içme suyu ücret tarifesi metreküp başına 7,50 TL oldu.

Türkiye’den temin edilen suyun ulaşmasına rağmen yerel su kaynaklarından su sağlamaya devam eden belediyeler tarafından ödenecek ücret de her metreküp için 7,50 TL.

Türkiye’den temin edilen suyun ulaşmadığı yerlerde belediyelere uygulanacak içme suyu ücret tarifesiyle ilgili yeni düzenleme ise şöyle:

“Kullanım hakkı devredilen ve işletmesi belediyeler tarafından yapılan, yerel su kaynaklarından su sağlayan belediyeler, 3,50 TL/metreküp.

Kullanım hakkı devredilmeyen ve işletmesi Su İşleri Dairesi tarafından yapılan, yerel su kaynaklarından su sağlayan belediyeler, 7 TL/metreküp.

Deniz suyu arıtma tesislerinden Su İşleri Dairesi tarafından su sağlanması halinde, belediyelerin ödeyeceği ücret tarifesi, arıtma tesisinin yatırım ve işletim maliyetlerine göre düzenlenecek.”

-Zirai suların metreküpü 3,70 TL

Su İşleri Dairesi tarafından sağlanan ve/veya temin edilen ve zirai su olarak tarımsal amaçlı zirai su abonelerine sağlanan su abonelerine daire tarafından şu tarife uygulanacak:

“Yerel su kaynaklarına ödenecek tarife 3,70 TL/metreküp

Türkiye’den temin edilen su için ödenecek ücret tarifesi 3,70 TL/metreküp

Tarımsal araştırma ve ormancılık alanında faaliyet gösteren döner sermayeli kamu kurum ve kuruluşları ile tarım meslek okulları için yerel su kaynaklarına ödenecek ücret tarifesi 3,70 TL/metreküp.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İlaç sıkıntısı... Vatandaş isyan etti: Vicdanınız sızlamaz mı?31 Mart 2023 Cuma 14:48
  • Kamil Direl: KIB-TEK'in üretim  maliyeti AKSA'dan daha ucuz değil!31 Mart 2023 Cuma 14:44
  • Müteahhitlik karnesi iptal edilen Turanlı’ya özel müteahhitlik izni31 Mart 2023 Cuma 14:42
  • İki Toplumlu Barış İnisiyatifi toplantı düzenledi31 Mart 2023 Cuma 14:37
  • Esentepe Ortaokulu’ndan Lefkoşa Çocuk Yuvası’na anlamlı bağış31 Mart 2023 Cuma 12:54
  • KTTO, enflasyon muhasebesine geçilmemesi nedeniyle hükümeti eleştirdi31 Mart 2023 Cuma 12:00
  • KKTC’de koruma altında 33 sulak alan var31 Mart 2023 Cuma 11:57
  • Standard Eurobarometer 98 Kıbrıs Türk Toplumu Raporu yayımlandı31 Mart 2023 Cuma 11:54
  • Cesurer: El-Sen süresiz greve giriyor31 Mart 2023 Cuma 11:51
  • Erhürman: Bu akıl ve çağ dışı zihniyetin...31 Mart 2023 Cuma 10:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti