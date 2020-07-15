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Sucuoğlu, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla mesaj yayımladı

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Sucuoğlu, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla mesaj yayımladı
Sucuoğlu, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla mesaj yayımladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ” dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Sucuoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Binlerce yıllık tarihinde sayısız savaşları, felaketleri ve zor dönemleri geride bırakan Türk milleti, son olarak 15 Temmuz 2016 günü FETÖ’ye bağlı vatan hainlerinin darbe teşebbüsüne şahit olmuştur.
15 Temmuz hain darbe girişimi, ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykıran Türk milletinin yazdığı kahramanlık destanı ile hüsrana uğramıştır.

Genci yaşlısı, kadını erkeği tüm Türkiye bir olmuş, birlik olmuş; hain darbe girişimine karşı, sokaklara caddelere dökülerek, gövdesini tanklara, toplara siper ederek, vatanına, bayrağına sahip çıkmış ve unutulmaz bir destan yazmıştır.

Bu düşüncelerle; vatan için, bayrak için, Türk milletinin birlik ve beraberliği için mücadele ederken şehit düşen tüm Şehitlerimizi rahmetle, Kahraman Gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” nü en içten dileklerimle kutluyorum.”

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