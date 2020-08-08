SUCUOĞLU: “ Erenköy Direnişi’nin, Anavatan Türkiye'nin Kıbrıs Türkü'nü Asla Bırakmayacağının ve Adadaki Türk Varlığını Ebediyen Korumaya Kararlı Olduğunun Da En Açık Bir Kanıtı Oldu”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Erenköy Direnişi’nin, Anavatan Türkiye'nin Kıbrıs Türkü'nü asla bırakmayacağının ve adadaki Türk varlığını ebediyen korumaya kararlı olduğunun da en açık bir kanıtı olduğunu vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu, Erenköy Direnişi’nin 56. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Sucuoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

" 56 yıl önce Erenköy Direnişi ile kahraman halkımız, kararlılık ve cesaretini, hiçbir baskı karşısında boyun eğmeyeceğini, toprağına, bayrağına, özgürlüğüne sahip çıktığını, Anavatan Türkiye ile bağlarını hiçbir koşulda koparmayacağını tüm dünyaya göstermiştir.

Türkiye'de öğrenim görürken her türlü zorluğu göze alarak öğrenimlerini yarıda bırakan ve mukavemetini sürdüren Erenköy halkıyla birlikte vatan müdafaasına giden gençlerimizin Erenköy’de ortaya koyduğu birliktelik ve kararlılık Kıbrıs Türkü’nün ortaya koyduğu var oluş mücadelesinin mihenk taşlarından biri olmuştur.

Erenköy Direnişi, Anavatan Türkiye'nin Kıbrıs Türkü'nü asla bırakmayacağının ve adadaki Türk varlığını ebediyen korumaya kararlı olduğunun da en açık bir kanıtı olmuştur.

Erenköy Destanı yazılırken hayatlarını veren tüm şehitlerimizi, bu direnişin sembolü olmuş şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i, bu direnişe katılan ve hakkın rahmetine kavuşan tüm direnişçilerimizi rahmetle anar, Erenköy gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunarım."