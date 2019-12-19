Sucuoğlu, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan sergilerin açılışını yapacak

Kazakistanlı sanatçılar; Lidiya Drozdova, Tokbay Kusherbayev, Igor Gushchin ve Malik Jumagulov’a ait 20 eser, Gagauzyalı sanatçılar; Svetlana Panaitova, Anastasia Racovcena ve Grigori Decev’e ait 20 eser, Özbekistanlı sanatçılar; Aranshy Sharzhanov, Nortoylok Diyarov, Shavkatbek Mamatkarimov, Zoir Meiev, Kuralbek Kossuakov, Rikhsitulla Akramov, Lyubov Tiora ve Nuriddin Isaev’e ait 50 eser ile Tacikistanlı sanatçılar; Ilyos Mamadzhanov, Umed Ahmadov, Anvarsho Sayfudinov ve Daler Mikhtodzhov tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları 20 eser ve toplamda beş ülkeden gelen otuz sanatçıya ait 110 eserden oluşan beş karma resim sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından 20 Aralık 2019 Cuma günü açılacak

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Kazakistanlı sanatçılara ait 20 eser, Gagauzyalı sanatçılara ait 20 eser, Özbekistanlı sanatçılara ait 50 eser ile Tacikistanlı sanatçılara ait 20 eserden oluşan ve toplamda 110 eseri içeren karma resim sergisi 20 Aralık 2019 Cuma günü saat 08.30’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi sergi salonunda yer alacak.