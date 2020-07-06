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Sucuoğlu, TBMM Başkanı Şentop ile görüşecek

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Sucuoğlu, TBMM Başkanı Şentop ile görüşecek
Sucuoğlu, TBMM Başkanı Şentop ile görüşecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti. Bakan Sucuoğlu, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’u ziyaret edecek.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve  Aile, Çalışma, Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile bir dizi temaslarda bulunacak olan Sucuoğlu, 10 Temmuz Cuma günü KKTC’ye dönecek.

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