Sucuoğlu: “Turizm için elimizden gelen her katkıyı vereceğiz”

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği yetkilileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu’nu ziyaret ederek turizm sektörünün sıkıntıları ve yeni açılım sürecinde atılması gereken adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulundular.

Şu an gelirlerinin olmadığını ortaya koyan sektör temsilcileri radikal kararlar alınmasını talep etti.Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, turizm sektöründe işletmelerin yeniden açılma konusunda tercihe bağlı bırakıldığını belirtirken, ciddi bir planlamaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Çağıner birçok işletmenin işten çalışan çıkarma noktasına geldiğini de belirterek, öncelikle çalışan ile ilgili prosedürlerin netleşmesi gerektiğini kaydetti.

“PRATİKTE GÖRDÜK Kİ ÖZEL SEKTÖRÜN OLMADIĞI YERDE DEVLET DE OLMAZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da turizm sektörü için ellerinden gelen her katkıyı sonuna kadar yapacaklarını kaydetti. Sucuoğlu “pratikte gördük ki özel sektörün olmadığı yerde devlet de