  • BIST 102.786
  • Altın 379,005
  • Dolar 6,7861
  • Euro 7,4402
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Sucuoğlu: “Turizm için elimizden gelen her katkıyı vereceğiz”

» »
Sucuoğlu: “Turizm için elimizden gelen her katkıyı vereceğiz”
Sucuoğlu: “Turizm için elimizden gelen her katkıyı vereceğiz”

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği yetkilileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu’nu ziyaret ederek turizm sektörünün sıkıntıları ve yeni açılım sürecinde atılması gereken adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulundular.

Şu an gelirlerinin olmadığını ortaya koyan sektör temsilcileri radikal kararlar alınmasını talep etti.Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, turizm sektöründe işletmelerin yeniden açılma konusunda tercihe bağlı bırakıldığını belirtirken, ciddi bir planlamaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Çağıner birçok işletmenin işten çalışan çıkarma noktasına geldiğini de belirterek, öncelikle çalışan ile ilgili prosedürlerin netleşmesi gerektiğini kaydetti.

“PRATİKTE GÖRDÜK Kİ ÖZEL SEKTÖRÜN OLMADIĞI YERDE DEVLET DE OLMAZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da turizm sektörü için ellerinden gelen her katkıyı sonuna kadar yapacaklarını kaydetti. Sucuoğlu “pratikte gördük ki özel sektörün olmadığı yerde devlet de

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ortopedik Özürlüler Derneği Yararına Yardım Konseri Düzenleniyor21 Mayıs 2020 Perşembe 10:40
  • “Çocuklarınıza kitap okuyun”21 Mayıs 2020 Perşembe 10:29
  • Avunduk: “Biz az çalışıp, muasır medeniyetler seviyesinde gibi davranıyoruz”21 Mayıs 2020 Perşembe 10:22
  • Özyiğit: “Ciddi ekonomik kriz bekleniyor, iflas eden birçok kişi olacak”21 Mayıs 2020 Perşembe 10:20
  • KHYD Başkanı Kocaismail Fitre Bağışı Çağrısında Bulundu21 Mayıs 2020 Perşembe 10:17
  • Sıcak Hava Yerini Yağışlı Havaya Bırakacak21 Mayıs 2020 Perşembe 10:13
  • Paşaköy - Aslanköy arasındaki arazide trafo patladı yangın çıktı21 Mayıs 2020 Perşembe 09:47
  • ATAOĞLU: “Sesini Yükselten Açılımı Elde Etti, Sesini Çıkaramayan Kaderine Terk Edildi”21 Mayıs 2020 Perşembe 09:32
  • Turizm yatırımcısı açılışa sıcak bakmadı: "Acil önlem paketi şart"21 Mayıs 2020 Perşembe 08:56
  • KTAMS hemşireler için Yüksek Mahkeme’ye başvuruyor21 Mayıs 2020 Perşembe 08:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti