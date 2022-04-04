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Sucuoğlu; vatandaşlarımız (Elektrik Faturaları) sakin olsun!

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Sucuoğlu; vatandaşlarımız (Elektrik Faturaları) sakin olsun!
Sucuoğlu; vatandaşlarımız (Elektrik Faturaları) sakin olsun!

Sucuoğlu, vatandaşlarımız (Elektrik Faturaları) sakin olsun!

Sucuoğlu Haber kIbrıs Canlı yayınına katıldı. Önemli açıklamalarda bulundu.

İşte açıklamalardan satır başları;

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu elektrik faturalarında önümüzdeki ay yeni düzenleme yapılacak. Mart ayında havaların çok soğuk olması ve fiyatların artırılması bu faturalara neden oldu.

Gelen akaryakıt ve dövizdeki yükselmeden dolayı oldu.

Dünden beridir bana da bayağı şikayet geliyor.

Bu konuyu Bakanlar Kurulu'nda değerlendireceğiz yeninden. Bugün grup toplantısında da bu konuyu konuşacağız.

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