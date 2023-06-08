  • BIST 5.551,48
  • Altın 1461.65
  • Dolar 23.3529
  • Euro 25.1764
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Süper Lig’de 2022-23 sezonu tamamlandı

» »
Süper Lig 38. haftasında oynanan maçların sona ermesiyle 2022-23 sezonu sona ermiş oldu. İşte Süper Lig'de sezonun özeti...
Süper Lig’de 2022-23 sezonu tamamlandı

Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonu yapılan 4 maçla tamamlandı.

Ligde sezonun son gününde Beşiktaş, konuk ettiği Arabam.com Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Adana Demirspor da deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 2-1 yendi.

Kümede kalma mücadelesi veren 2 takımdan İstanbulspor, düşmesi daha önce kesinleşen HangiKredi Ümraniyespor’u konuk etti. Sahadan 4-0 galip ayrılan sarı-siyahlılar, Süper Lig’de kalma başarısı gösterdi.

Bitexen Giresunspor ise sahasında Fraport TAV Antalyaspor’u 2-0 yenmesine rağmen küme düşmekten kurtulamadı.

Ligin son haftasında şampiyon Galatasaray, Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe ise Gaziantep FK karşısında 3-0 hükmen galip sayıldı. Corendon Alanyaspor ise haftayı bay geçti.

Spor Toto Süper Lig’in 38. ve son haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

  • VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: 3-0
  • Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor: 1-1
  • Medipol Başakşehir-Trabzonspor: 3-1
  • MKE Ankaragücü-Adana Demirspor: 1-2
  • Beşiktaş-Arabam.com Konyaspor: 3-3
  • Bitexen Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0
  • İstanbulspor-HangiKredi Ümraniyespor: 4-0

GALATASARAY ŞAMPİYON OLDU

Süper Lig’de Galatasaray şampiyonluğa ulaştı.

Geçen sezonu 13. bitirerek tarihinin en kötü performansını yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon adeta küllerinden doğdu.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bitime 2 maç kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, tarihinde 23. kez mutlu sona ulaştı.

İKİ TAKIM KÜME DÜŞTÜ

HangiKredi Ümraniyespor ile Bitexen Giresunspor, Spor Toto 1. Lig’e düştü. Sezona 19 takımla başlanan ve 4 takımın düşeceği ligde yıl içinde yaşanan gelişmelerden dolayı 2 takım veda etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremler nedeniyle Atakaş Hatayspor ile Gaziantep FK ligden çekilmek zorunda kaldı. Bu takımların yarıştan ayrılmasıyla Türkiye Futbol Federasyonu ligden 2 takımın düşmesine karar verdi.

Hatayspor ve Gaziantep FK’nin hakları dondurulurken, 17. olan Ümraniyespor ve sezonu 16. sırada bitiren Giresunspor, Süper Lig’e veda eden takımlar oldu.

GOL KRALI ENNER VALENCIA

Süper Lig’de sezonu Fenerbahçeli Enner Valencia gol kralı olarak tamamladı.

Bu sezon 31 lig maçına çıkan Ekvadorlu futbolcu, 29 kez fileleri havalandırdı. Valencia, bu performansıyla ligde açık ara gol kralı unvanının sahibi oldu.

Enner Valencia, ortaya koyduğu skorer performansla Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından Aykut Kocaman’ın bir sezonda en çok gol atan futbolcu unvanına ortak oldu. Tecrübeli futbolcu ayrıca, sarı-lacivertli forma altında ligde bir sezonda en fazla skor üreten yabancı futbolcu olarak tarihe geçti.

Valencia’yı VavaCars Fatih Karagümrük’ün Senegalli santrforu Mbaye Diagne 23, Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi 22 golle takip etti. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zlatan İbrahimovic, futbolu bıraktı05 Haziran 2023 Pazartesi 09:14
  • Galatasaray derbide Fenerbahçe’yi fena dağıttı04 Haziran 2023 Pazar 21:21
  • Dev derbide ilk 11'ler belli oldu04 Haziran 2023 Pazar 18:08
  • Süper Lig’de dev derbi04 Haziran 2023 Pazar 15:30
  • PSG, Lionel Messi'nin ayrılığını resmen duyurdu04 Haziran 2023 Pazar 12:27
  • Galatasaray ile Fenerbahçe 397. kez karşı karşıya03 Haziran 2023 Cumartesi 18:25
  • Mauro Icardi’nin Galatasaray’da devam etme şartı belli oldu03 Haziran 2023 Cumartesi 14:46
  • Galatasaray şampiyonluk kupasını Fenerbahçe maçından sonra alacak03 Haziran 2023 Cumartesi 12:59
  • Sevilla Roma finalinin hakemi Anthony Taylor’a havalimanında saldırı02 Haziran 2023 Cuma 20:48
  • Christophe Galtier açıkladı… Lionel Messi PSG’den ayrılıyor!01 Haziran 2023 Perşembe 21:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti