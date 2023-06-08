Süper Lig’de 2022-23 sezonu tamamlandı

Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonu yapılan 4 maçla tamamlandı.

Ligde sezonun son gününde Beşiktaş, konuk ettiği Arabam.com Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Adana Demirspor da deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 2-1 yendi.

Kümede kalma mücadelesi veren 2 takımdan İstanbulspor, düşmesi daha önce kesinleşen HangiKredi Ümraniyespor’u konuk etti. Sahadan 4-0 galip ayrılan sarı-siyahlılar, Süper Lig’de kalma başarısı gösterdi.

Bitexen Giresunspor ise sahasında Fraport TAV Antalyaspor’u 2-0 yenmesine rağmen küme düşmekten kurtulamadı.

Ligin son haftasında şampiyon Galatasaray, Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe ise Gaziantep FK karşısında 3-0 hükmen galip sayıldı. Corendon Alanyaspor ise haftayı bay geçti.

Spor Toto Süper Lig’in 38. ve son haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: 3-0

Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor: 1-1

Medipol Başakşehir-Trabzonspor: 3-1

MKE Ankaragücü-Adana Demirspor: 1-2

Beşiktaş-Arabam.com Konyaspor: 3-3

Bitexen Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0

İstanbulspor-HangiKredi Ümraniyespor: 4-0

GALATASARAY ŞAMPİYON OLDU

Süper Lig’de Galatasaray şampiyonluğa ulaştı.

Geçen sezonu 13. bitirerek tarihinin en kötü performansını yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon adeta küllerinden doğdu.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bitime 2 maç kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, tarihinde 23. kez mutlu sona ulaştı.

İKİ TAKIM KÜME DÜŞTÜ

HangiKredi Ümraniyespor ile Bitexen Giresunspor, Spor Toto 1. Lig’e düştü. Sezona 19 takımla başlanan ve 4 takımın düşeceği ligde yıl içinde yaşanan gelişmelerden dolayı 2 takım veda etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremler nedeniyle Atakaş Hatayspor ile Gaziantep FK ligden çekilmek zorunda kaldı. Bu takımların yarıştan ayrılmasıyla Türkiye Futbol Federasyonu ligden 2 takımın düşmesine karar verdi.

Hatayspor ve Gaziantep FK’nin hakları dondurulurken, 17. olan Ümraniyespor ve sezonu 16. sırada bitiren Giresunspor, Süper Lig’e veda eden takımlar oldu.

GOL KRALI ENNER VALENCIA

Süper Lig’de sezonu Fenerbahçeli Enner Valencia gol kralı olarak tamamladı.

Bu sezon 31 lig maçına çıkan Ekvadorlu futbolcu, 29 kez fileleri havalandırdı. Valencia, bu performansıyla ligde açık ara gol kralı unvanının sahibi oldu.

Enner Valencia, ortaya koyduğu skorer performansla Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından Aykut Kocaman’ın bir sezonda en çok gol atan futbolcu unvanına ortak oldu. Tecrübeli futbolcu ayrıca, sarı-lacivertli forma altında ligde bir sezonda en fazla skor üreten yabancı futbolcu olarak tarihe geçti.

Valencia’yı VavaCars Fatih Karagümrük’ün Senegalli santrforu Mbaye Diagne 23, Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi 22 golle takip etti.