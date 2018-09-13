  • BIST 94.419
  • Altın 234,903
  • Dolar 6,1028
  • Euro 7,1270
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAYDÜ'de YÖDAK Onaylı 10 Yeni Doktora ve Yüksek Lisans Program Açıldı…

Sürücüye alkol testi yapan yerli otobüs!

»
Çağımızın ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri sunmayı amaçlayan yerli üretici Karsan, yeni ürünü ile hayli dikkat çekmeyi başardı.
Sürücüye alkol testi yapan yerli otobüs!

Çağımızın ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri sunmayı amaçlayan yerli üretici Karsan, yeni ürünü ile hayli dikkat çekmeyi başardı. Karsan, 8.1 metre uzunluğundaki yerli otobüs Star’ın okul versiyonunu ilk kez IAA Hannover Fuarı’nda tanıtmaya hazırlanıyor.

Star okul otobüsüyle beraber, şoför alkol testi ve araçta öğrenci unutmayı engelleyen koltuk sensörü öğrencilerin maksimum güvenliğini sağlayacakken, iki veya üç  nokta emniyet kemeri, acil fren sistemi, şerit takip sistemi ve acil çıkış kapısı gibi güvenlik sistemleri de onu uygun bir okul aracı haline getiriyor.

Yerli otobüs aynı zamanda yurt dışı fuarlarında segilenecek

Star okul otobüsünün hem öğrencilere hem de sürücülere yönelik önemli geliştirmeler sunduğunu belirten Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Star’ın okul otobüsü versiyonu üstün güvenlik sistemleri, konforu ve bir o kadar ekonomik olmasıyla ön plana çıkıyor. İlk kez IAA Hannover Fuarı’nda sergileyeceğimiz Star okul otobüsümüz, fuarın hemen ardından roadshow kapsamında Fransa’ya gidecek.”

“Öncelikli pazarlarımızı ise Fransa, İspanya ve İtalya olarak belirledik. İlk siparişlerimizi IAA Hannover Fuarı’nda almayı planladığımız Star okul otobüsünde seri üretime Aralık ayında başlayacağız” şeklinde konuştu.

Akıllı koltuk sensörüyle öğrencilerin unutulmasını engelliyor!

Star okul otobüsünde, sürücü alkol testi, koltuk sensörüyle araçta öğrenci unutmayı engelleme, iki veya üç nokta emniyet kemeri, otobüs şasisi ile üstün koruma, gelişmiş acil fren sistemi, şerit takip sistemi ve acil çıkış kapısı gibi özellikler dikkatleri çekiyor.

Güçlü ve sessiz çalışan 184 HP’lik dizel motoruyla üstün tırmanma ve manevra kabiliyeti sunan Star okul otobüsünün, Elektrik Kontrollü Havalı Süspansiyonu (ECAS), 6 ileri manuel veya otomatik vites seçeneği, geniş görüş açısı ve 33 kişilik yolcu kapasitesi bulunuyor. Star okul otobüsü ayrıca, düşük yakıt tüketimi ve bakım maliyetleriyle işletmelerin kazancını artıran iş ortağı olma özelliklerini de taşıyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İç kulakta yeni nöronlar keşfedildi13 Eylül 2018 Perşembe 20:16
  • Apple etkinliği Twitter'da canlı yayınlanacak!12 Eylül 2018 Çarşamba 17:49
  • İklim değişikliği gezegendeki en önemli yaşamsal tehdit12 Eylül 2018 Çarşamba 17:44
  • Uzmanlardan Youtube uyarısı11 Eylül 2018 Salı 19:36
  • Akıllı saatlere yeni işletim sistemi: Wear 3100!11 Eylül 2018 Salı 19:34
  • Yakuza yapımcısından Project Judge!11 Eylül 2018 Salı 19:32
  • SpaceX iletişim uydusunu uzaya fırlattı10 Eylül 2018 Pazartesi 16:11
  • Samsung, Çentiği Ekranın Kenarına Getiriyor10 Eylül 2018 Pazartesi 11:38
  • Gök bilimcilerden çağrı: Plüton yeniden gezegen sayılsın09 Eylül 2018 Pazar 17:48
  • Yeni iPhone'ların fiyatı sızdı09 Eylül 2018 Pazar 12:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti