Süt dişleri çabuk çürüyorsa daimi dişler de çürüyebiliyor

Bebeklerde diş bakımına dişler sürerken başlanması gerektiğini ifade eden uzmanlar, parmak fırçalar ya da bebekler için üretilen diş fırçaları ile dişlerin temizlenmesinin çürüklerin önlenmesinde etkili olduğunu söylüyor. Süt dişleri çabuk çürüyorsa çürüğe yatkın bir ağız ortamının varlığının söz konusu olduğunu dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Nezahat Koçan, “Bu durumda önlem alınmazsa daimi dişler de çürüme riski ile karşı karşıyadır. Çürük süt dişleri daimi dişlerin diziliş sırasının da bozulmasına yol açabilir.” dedi.

Üsküdar Üniversitesi Üsküdar Diş Hastanesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Nezahat Koçan, bebekler için diş bakımı konusunu değerlendirdi.

Henüz dişleri sürmemiş bebeklerin beslenmeden sonra temiz bir bez ile ağızının silinmesini öneren Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Nezahat Koçan, “Bu sayede gıda artıkları ortamdan uzaklaştırılacaktır. Bu uygulama, diş eti enfeksiyonlarının önlenmesi ve zararlı bakterilerinin ağıza yerleşmesinin önlenmesi açısından yararlı olacaktır. Bebeklerde diş bakımı ise dişler sürerken başlamalı. Parmak fırçalar ya da bebekler için üretilen diş fırçaları ile dişlerin temizlenmesi çürüklerin önlenmesinde etkili oluyor.” dedi.

İyi bakılmayan süt dişleri kalıcı dişlerde problemler yaratır mı?

Süt dişleri çabuk çürüyorsa çürüğe yatkın bir ağız ortamının varlığının söz konusu olduğunu dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Nezahat Koçan, şöyle devam etti:

“Bu durumda önlem alınmazsa daimi dişler de çürüme riski ile karşı karşıyadır. Çürük süt dişleri daimi dişlerin diziliş sırasının da bozulmasına yol açabilir. Yer darlığı gelişmesine sebebiyet verip, çapraşıklıklara yol açabilir. İyi bakılmayan süt dişleri kalıcı dişlerde problemleri garantiliyor diyemeyiz ancak daimi dişlerde problemler oluşma ihtimalini çok arttırıyor diyebiliriz.”

1,5-2 yaşına kadar macunsuz fırçalama yapılabilir

Her beslenmeden sonra ve uyumadan önce dişlerin fırçalanması gerektiğini de kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Nezahat Koçan, “1,5-2 yaşına kadar macunsuz fırçalama yapılabilir. Bebek yatırılarak ya da anne-babanın kucağında tutularak fırçalama yapılabilir.” dedi.

Çocukluk döneminin alışkanlık kazanmanın daha kolay olduğu bir dönem olduğunu da belirten Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Nezahat Koçan, diş fırçalama alışkanlığı kazandırılması konusunda şunları söyledi:

6 ayda bir diş hekimi muayenesi öneriliyor

“Davranışı tekrar etmek ve çocuğu sıkmadan teşvik etmek gerekir. Ayrıca, çocuklar büyükleri taklit etmeyi çok sever. Velileri, varsa büyük kardeş ya da kuzenleri diş fırçalarken görmeleri çocuklarda diş fırçalamanın doğru bir davranış olduğu izlenimini uyandırır.”