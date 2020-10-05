Tablet hırsızına tutuklama

Lefkoşa’da meydana gelen dükkân açma meselesi ile ilgili

olarak tutuklanan zanlı Tshamant Matsilele Hlungwanıe dün mahkeme huzuruna

çıkarıldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı



Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç

zanlı Tshamant Matsilele Hlungwanıe’nin 2 Ekim 2020 tarihinde saat 03.30

raddelerinde Lefkoşa da Okullar Yolu Sokak üzerinde bulunan Fıstık Computer

isimli iş yerinin, camdan mamul on giriş kapısını balyoz ile kırarak iş yerinin

orta kısmında bulunan cep telefonu standının içerisinden 1 adet Iphone 11 marka

cep telefonu ve 2 adet Samsung S6 Tableti sirkat ettiğini ayni tarihte zanlının

Lefkoşada, çalmış olduğu ve e-mail numarası belli telefon tasarrufunda olduğu

esnada Lefkoşada tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis zanlının tutuklanmasının ardından kaldığı kız arkadaşına ait ikametgâhta

mahkeme emri gereği yapılan aramada zanlının olay esnasında giymekte olduğu

kıyafetler tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis zanlının

gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini yapılan aramada Iphone 11 marka

cep telefonu ve 2 adet Samsung S6 Tabletin tespit edilerek emare olarak zapt

edildiğini belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının yasal statüsü

olmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Temay Sağer, zanlının 2

ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.