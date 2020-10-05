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Tablet hırsızına tutuklama

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Lefkoşa’da meydana gelen dükkân açma meselesi ile ilgiliolarak tutuklanan zanlı Tshamant Matsilele Hlungwanıe dün mahkeme huzurunaçıkarıldı.
Tablet hırsızına tutuklama

Lefkoşa’da meydana gelen dükkân açma meselesi ile ilgili
olarak tutuklanan zanlı Tshamant Matsilele Hlungwanıe dün mahkeme huzuruna
çıkarıldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı


Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç
zanlı Tshamant Matsilele Hlungwanıe’nin 2 Ekim 2020 tarihinde saat 03.30
raddelerinde Lefkoşa da Okullar Yolu Sokak üzerinde bulunan Fıstık Computer
isimli iş yerinin, camdan mamul on giriş kapısını balyoz ile kırarak iş yerinin
orta kısmında bulunan cep telefonu standının içerisinden 1 adet Iphone 11 marka
cep telefonu ve 2 adet Samsung S6 Tableti sirkat ettiğini ayni tarihte zanlının
Lefkoşada, çalmış olduğu ve e-mail numarası belli telefon tasarrufunda olduğu
esnada Lefkoşada tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi.
Polis zanlının tutuklanmasının ardından kaldığı kız arkadaşına ait ikametgâhta
mahkeme emri gereği yapılan aramada zanlının olay esnasında giymekte olduğu
kıyafetler tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis zanlının
gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini yapılan aramada Iphone 11 marka
cep telefonu ve 2 adet Samsung S6 Tabletin tespit edilerek emare olarak zapt
edildiğini belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının yasal statüsü
olmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Temay Sağer, zanlının 2
ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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