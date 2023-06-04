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Tacan Reynar'ın adaylığı YSK tarafından düşürüldü

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YSK, TDP'nin Milletvekili adayı olarak açıkladığı Tacan Reynar'ın adaylığını düşürdü.
Tacan Reynar'ın adaylığı YSK tarafından düşürüldü

5 Haziran'da gerçekleşecek olan yerel seçimde Toplumcu Demokrasi Partisi'nin milletvekili adaylığı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından düşürüldü.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Reynar, "YSK tarafından adaylığım düşürüldü" dedi.

Reynar, geniş değerlendirmeyi ve detaylı açıklamayı daha sonra yapacağını belirterek, "Tek söz söyleyeceğim. Kurulu düzeninize inat, doğduğum yurda daha sıkı sarılacağım" ifadelerini kullandı.

 

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