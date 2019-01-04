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Tacize karşı geliştirildi: Akıllı elbise

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Brezilya'da bir reklam ajansı ülkede gece dışarıya çıkan her 100 kanıdan 86'sının tacize uğradığı verisi üzerine bu olaya dikkat çekmek için akıllı elbise tasarladı.
Tacize karşı geliştirildi: Akıllı elbise

Brezilya’da taciz istatistiklerine dikkat çekmek için bir reklam ajansı akıllı elbise tasarladı.  

Etrafındaki sensörler sayesinde elbiseyi giyen kişiye kaç defa dokunulduğunu gösteren bir sisteme ev sahipliği yapan akıllı elbise 3 kadın tarafından denendi. 

Juliana, Tatiana ve Luisa bu elbiseyi giyerek bir deneye imza attı. Elde edilen detaya göre kadınlar 4 saatten kısa bir süre içinde 157 defa tacize maruz kaldı

Daha sonra tacizde bulunan erkeklere söz konusu görüntüler izletildi. Ajans yayınladığı videoda ülkedeki tacizin ne boyutlara geldiğini de rakamlarla açıkladı. 

Söz konusu açıklamaya göre, Ülkede her 100 kadından 86'sı tacize uğruyor. En çok yaşanan taciz yüzde 77 ile ıslık çalmak, yüzde 74 ile sözlü taciz ve yüzde 39 ile hakaret olarak sıralandı. 

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