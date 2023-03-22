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Taçoy: Amacımız engeli bireylerin ayrımcılığa uğramadan toplumsal yaşama tam ve etkin katılımını sağlamak

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Hasan Taçoy, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ndeki Down Cafe’yi ziyaret ederek özel gereksinimli gençlerle zaman geçirdi.
Taçoy: Amacımız engeli bireylerin ayrımcılığa uğramadan toplumsal yaşama tam ve etkin katılımını sağlamak

Taçoy, “Amacımız  engeli bireylerin ayrımcılığa uğramadan toplumsal yaşama tam ve etkin katılımını sağlamak. Önyargılarımızla değil, farkındalığımızla bir arada yaşadığımız bir dünya diliyorum” dedi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Taçoy,  Vanilla Cake Store tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla, merkezdeki mutfak atölyesinde gerçekleştirilen cupcake yapma etkinliğinde özel gereksinimli gençlere eşlik etti.

Taçoy, down sendromlu bireylerin artı 1 farkla hayata kattıkları değerin çok kıymetli olduğunu belirtereki down sendromunun bir hastalık değil farklılık olduğuna vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak amaçlarının  engeli bireylerin, engelin türü, sebebi ve yansımaları her ne olursa olsun ayrımcılığa uğramadan toplumsal yaşamın her alanına tam ve etkin olarak katılmalarını sağlamak olduğunu belirten Taçoy, down sendromlu bireylerin önündeki engelleri kaldırmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Taçoy ‘‘Neşeleri ve gülen yüzleriyle hepimize nice artılar katan down sendromlu kardeşlerimizin bu özel gününü kutluyor, sevgiyle kucaklıyorum’’ ifadelerini kullandı.

Merkezdeki atölyeleri de dolaşan Taçoy, kısıtlı imkanlara rağmen özveri ile çalışan İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi personeline teşekkür etti.

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