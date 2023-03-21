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Taçoy, Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Taçoy, Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Taçoy mesajında, down sendromlu bireylerin ayrımcılığa ve olumsuz tutumlara maruz kalmasını önlemenin önemine vurgu yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Birimi’nden yapılan açıklamaya göre Bakan Taçoy, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Taçoy mesajında, yakın geçmişe kadar yanlış bilgilerden kaynaklı anlayışın down sendromlu bireylerin yaşamları üzerinde son derece olumsuz bir etki yarattığına dikkati çekerek, “Birleşmiş Milletler tarafından bugünün down sendromuna ilişkin bir toplumsal farkındalık günü olarak ilan edilmesiyle bu yanlışlardan kurtulmaya ve hatalarımızdan uzaklaşmaya başladık. Ancak bu konuda hala yapmamız gereken çok işler vardır. Down sendromlu bireylerin ayrımcılığa ve olumsuz tutumlara maruz kalmasını önlemek bu yolda kat etmemiz gereken ilk mesafedir. Şunu asla unutmamalıyız ki, down sendromu tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır. Bu farklılığın yaşama dair bir engel olmadığını ilk önce kendimiz içselleştirmeli, daha sonra da çevremizde bu konuda farkındalık çalışması yürütmeliyiz” ifadelerini kullandı.

 

Farkındalık yaratma konusunda sadece devlete değil herkese görev düştüğünü vurgulayan Taçoy, devlet sorumluluklarını yerine getirirken devlet ve toplumun birlikte çalışarak birlikte adım atması gerektiğini kaydetti.

 

Taçoy mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Down Sendromu’na ilişkin farkındalık yaratmak için de işte böylesi bir işbirliğine gereksinim duymaktayız. Devlet ve toplumun atacakları adımlar sayesinde tüm bireylerinin mutlu olduğu bir ülkeye ulaşabiliriz.

Bu gerçekleri bir an bile unutmadan hemen harekete geçmek için bugün çok iyi bir fırsattır. Erken yaşlardan başlatacağımız farkındalık çalışmaları ve toplumu bilgilendirme faaliyetleri ile bu bireylerimize önemli bir destek sağlayabiliriz. Bu, bizim en başta gelen insani sorumluluklarımızdandır. Bu vesileyle, Down Sendromlu bireylerimizin tümüne sevgi ve saygılarımı sunarım.’’

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