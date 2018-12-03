Taçoy: “Engellilerin sorunlarının çözümüne öncelik vermeye ve toplumla bütünleşmelerini sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz”

Taçoy, bir sonraki 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü’nde tüm engellerin ortadan kalktığı bir ortam, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam dileğinde bulundu.

UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy, 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, KKTC’de 5 binin üzerinde engelli bulunduğunu, engellilerin günlük yaşantılarında karşılaştıkları sıkıntıları en aza indirme veya ortadan kaldırmanın partisinin öncelikli konuları arasında olduğunu belirtti.

Taçoy mesajında, “Engelli insanların yaşadıkları sorunların sadece kendilerinin değil; ailelerinin, çevrenin, toplumun, kısacası tüm insanların ortak sorunu olduğunun bilinci içerisinde olan UBP, engellilerin başkalarına ihtiyaç duymadan hayatlarını sürdürebilmeleri için yaşam standartlarının yükseltilmesi, sosyal statülerinin geliştirilmesi ve toplumsal duyarlılığın oluşturulmasının önemini bilmekte ve bu doğrultuda mücadele etmektedir” ifadelerini kullandı.

Engelliliğin önlenmesi, sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım, erişebilirlik, sosyal güvenlik ile engelli bireylerin çok yönlü gelişmesi, toplumsal hayata tam katılımlarının sağlanması ve bu hizmetlerin koordinasyonu için engellilerle ilgili yasal düzenlemelerin yapılmasının önemli olduğunu belirten Taçoy, şunları kaydetti:

“UBP, hükümette olsun veya olmasın, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi evrensel ölçülerde engellilere yönelik politikaların geliştirilmesi ve onlara yasal düzenlemelerle çağdaş ve sorunsuz yaşama olanaklarının sunulması konusunda sorumluluk yüklenmekten çekinmemiştir. Bu bağlamda sağlıklı çalışmalar ortaya koyarak ve kalıcı çözümler üreterek engellilerin yaşamına olumlu katkı yapmanın sadece devletimizin, partimizin değil toplum olarak hepimizin sorumluluğu olduğunu vurgulamakta fayda görüyoruz. UBP olarak, engelli vatandaşlarımıza hizmet götüren kamu, özel sektör ve gönüllü sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını takdirle karşılıyor, bu çerçevede her türlü desteği sağlamaktan çekinmeyeceğimizi de belirtmek istiyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne öncelik vermeye ve toplumla bütünleşmelerini sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz”

Taçoy, bir sonraki 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü’nde tüm engellerin ortadan kalktığı bir ortam, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam dileğinde bulundu.