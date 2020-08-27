Taksicilerin eyleminde tansiyon yükseldi: Bir eylemci gözaltına alındı

Birleşik Taksiciler Birliği’nin, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde yapılan eylemde, yöneticiler Bakan Atakan ile görüşürken; dışarıda tansiyon yükseldi, eylemciler arasında tartışma çıktı.
Bir eylemci gözaltına alındı.
Birleşik Taksiciler Birliği’nin, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde yapılan eylemde, yöneticiler Bakan Atakan ile görüşürken; dışarıda tansiyon yükseldi, eylemciler arasında tartışma çıktı.
Bir eylemci gözaltına alındı.
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