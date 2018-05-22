Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Koalisyon Hükümeti bakanları ,Türkiye’deki Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) kumar ve illegal bahisle mücadele Kurumu incelemelerinde KKTC’deki 13 casino ve bu casinolara bağlı 20 alt şirket ile 7 casino yöneticisi adına Türkiye merkezli 7 bankada açılan çok sayıda hesapta belgelendirilemeyen yoğun para trafiği tespit edildiği açıklandı.KKTC bir zamanlar FAFT olarak isimlendirilen AB’nin suçlardan gelir elde etmeyi önleme şubesinin kara para aklayan ülkeler listesinde 3. Sıradaydı. Sn. Bakanlar, Anasının bile tanımadığı, Afrodit’in kırmadık ceviz bırakmadığı bu fettan Ada’da hala daha ceviz kıranlar var. Dikkat edin.Beyazı siyahla kirletebilirsiniz.Fakat siyahı, beyazla asla temizleyemezsiniz..

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Sn. R.S Türkiye’de yaşayan İsrail kökenli, Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın dostu Türkiye Vatandaşı olarak çok ilginç iddialarda bulunduğunuz söyleniyor. Filistin halkının, İsrail’e yönelik taş ve sopalarla karşı koymalarının arkasında Hamas’ın olduğunu ve her çocuğa 100 dolar yetişkinlere de 500 dolar verdiğini iddia ediyorsunuz. Marmara Gemisi ile bu olayın neden seçim zamanlarına rastladığını birileri cevaplasın diyorsunuz. Hatta Filistinliler, İsrail askerleri tarafından vurulduktan sonra yakın arkadaşınız olan Erdoğan’ın miting için Yenikapı’ya gittiğini söylüyorsunuz. Sence insanlar artık, Güneş gibi ısıtanı değil, Yıldız gibi Kayanı mı seviyorlar demek istiyorsun?

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Sn. Serdar Denktaş, öncelikle geçmiş olsun. Özelde bu Maliye, genelde siyaset nasıl bir şeydir ki, o koltuğa oturan ya kalbinden yada kalbe giden damarlardan hastalanıyor. Stres denen illet, rahmetli babanı, sonrasında Mehmetali Talat’ı ve Ferdi Sabit Soyer’i hasta etmişti. Şimdi de gancayı sana takarak seni rahat bırakmadı. Sn. Denktaş, Hacı amca, çabuk iyileşsin, 4’lü koalisyon katarını çeken, lokomotifin deneyimli ustası olmayınca, lokomotif park alanından kımıldayamıyor dedi.

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Sn. Fikret Civisilli, İskele Belediye başkanlığı için kolları sıvayıp son sürat çalıştığını öğrendik. Hatta belediye meclis üyeliği için öyle kadro kurmuşsun ki, bizim Hacı amca bile parmak ısırırken, heyecandan işaret parmağını birinci boğumundan koparttı. Turizmci, sporun elit isimlerinden bir atlet, bir çevresi senin ekipte yer almış diyorlar. Hocam, Şahide teyze, köy panayırlarını, kültür festivali adı altında satmaya çalışanlar, uçsuz bucaksız okyanus yerine kıyılarda yüzmeye mecburdur. Bu insan kıyıdan açılmayı,gözden geçirmedikçe, yeni Okyanuslar keşfedemez diyor

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Sn. Tufan Erhürman, dünyada belki de bir ilk olan bir uygulamada, çalışanların idare ettiği ve kara geçirdiği bir otel, nedense düğmeye basılarak ellerinden alınmaya çalışılıyor. Neymiş efendim Vakıflara az para verilmiş miş, idareyi bir kişi yapıyormuş muş. Mişlimuşlu geçmiş zaman fiilerini boş verin.Gugukşa kuşu bile yutacağı kemiği önce bir yerinde dener sonra yutmaya çalışır. Gizli kira sözleşmesi imzalandı safsatası kemiği sanırım kalın geldi. Dağıtılan, yok pahasına verilen devlet arazileri gözlerde mertek olarak dururken, Dome Otel çöpü aranıp duruyor. Sn. Erhürman bazı insanları kurdukları cümlelerden tanımayı bıraktım. Yaptıklarına bakıyorum. Hem bu daha kolay oluyorhemdegeçmişte yaptıkları ile kıyaslayınca daha gerçek oluyor. Sonra dönüp katıla katıla gülüyorum.

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Sn. Derman Saraçoğlu, sosyal medyadaki paylaşımında, bir futbol kulübü, bir futbol takımı kadar bile sevemedik bu yurdu diyorsun. Sevgili Derman, eskiden herkes Çetinkaya’lı, Yenicami’li, MTG’li, G.G’li veya Gönyeli ile bölgesindeki takımcıydı. Sonra Anamız bizi GS’li, FB,liBJK’li Trabzonsporlu yaptı. Ana sihirli değneği ile dokandı tılsım bozuldu. Bir zamanlar YAK, Gönyeli, MTG, Çetinkaya gibi büyük takımlar daha az nüfus olmasına karşın 2-3 bin kişiye oynarken şimdi 50-60 kişiye oynuyor. Galiba full çeken bataryalarımızın enerjisi bitti ve kapsama alanı dışında kaldık. Yedek bataryalar ile kapsama alanına giren Türkiye takımları da o kapsama alanından çıkmıyor.

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Sn. Kudret Özersay, kişisel sosyal medya hesabınız üzerinden yaptığınız açıklamada, Meclis'te dokunulmazlığının kaldırılması için komisyon oluşturulup, üyelerinin belirlendiğini ve her kim için olursa olsun, Meclis Genel Kurulu'na gelecek dokunulmazlığın kaldırılması konusunda evet diyeceğinizi belirttiniz..Sn. Özersay, geçmişte La Fonten’den masalları çok dinledik. Nerden buldun yasasını çıkartmazsanız, bizce havanda su dövmeye devam edersiniz. Hocam, aklın güzelliği dil ile dilin güzelliği söz ile, kişinin güzelliği yüz ile, yüzün güzelliği göz ile siyasetçinin güzelliği ise dik duruşu ve yaptıkları ile belli olur. Bekliyoruz.

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Sn. Dursun Oğuz, Cumhuriyet Meclis’i Genel Kurul toplantısında bugün zaman zaman nisap sıkıntısı yaşandı. Nisap ile ilgili olarak Başbakanın yaptığı açıklamayı “ajitasyon” olarak nitelendirdiniz.YDP’nin Meclis’in açılmasına verdiği desteğe değinerek, bunun alışkanlık haline getirildiğini iddia ettiniz.. Sn. Oğuz, Habibe Teyze, Esmeyi bilmeyenler,rüzgar değil fırtına olsa ne yazar. Parfüm de neymiş kadın dediğin "Dişilik’, erkek ediğin "Kişilik" siyasetçi dediğin ise ‘Güven’ kokmalı diyor. Ne dersiniz?

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Sn. Sami Dilek, sizin ile birlikte, Kamu İş Genel Sekreteri Erdoğan Özkan, yönetici Mustafa Aytanç ve Pembe Yıldızev’in, Maliye Bakanlığı tarafından görevlerinden alındıkları açıklandı. 17 Mayıs tarihli Serdar Denktaş imzalı yazıda 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü mesai başlangıç saatinde bağlı olduğunuz dairelerdeki görevlerinize başlamanız gerektiği belirtildi. Bir başka deyişle profesyonel sendikacılık hayatınıza nokta kondu deniliyor. Sn. Dilek, nokta belki, cümleyi bitirir. Ancak sonrasında gelen cümlenin ilk harfinin de büyük harfle başlamasına neden olur. İnşallah Tarım Bakanlığındaki göreviniz hep büyük harflerle devam eder.

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Sn. Narin Şefik, geçtiğimiz kısa süre içerisinde, size bağlı olan bir Mahkememiz, KKTC’de emsal teşkil edecek bir karara imza atarak Çıkartma Plajı olarak nitelendirilen Escape için duş, park, şezlong ve şemsiye dahil plaja giriş ücreti olarak 20-30 TL yerine 0.0003 TL ücret ödenmesi için emir verdi. TL’ninBinde biri olarak verilen ve demiri keser denilen emir, maalesef bukez bırakın demiri Çıkartma plajının giriş kapısındaki alüminyumu bile kesemedi. Kapıdaki görevli, ustalarım bundan sonra ceza olarak girişte 30 TL alınacak direktifi verdi. Sn. Şefik, mahkemeye gitmeyen birisi polis tarafından derdest edilirken, kapı kadar Emire riayet etmeyenlere ‘GÜL’ veya ‘KARANFİL’ verilip verilmeyeceği merak konusu oldu.

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Sn. Özay Öykün, batık denilerek partilerin aday göstertmekten çekindiği Yenierenköy Belediyesine başkan adayı olduğunuzu öğrendik. Halktan çok baskı var. Gel sen bu belediyeyi toparla denildiği için ateşten gömleği giymeye hazır olduğunuz söyleniyor. Ayrıca, Yenierenköy belediyesi ile kardeş belediye olan Sincan Belediye Başkanının şimdilerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olması nedeniyle Yenierenköy belediyesine 150 akıllı sayaç gönderileceği geri kalan. 250 akıllı su sayacını da seçimden sonra sizin halledeceğiniz dile getiriliyor. Bizim Hurşidiye Teyze, Gemi karaya vurmuşsa deniz son sözünü söylemiş demektir. Ancak o gemiyi oradan usta kaptanlar kurtarır. Dalgaları, Irmağın akıp gitmesini beklediğimiz gibi dinmesini beklersek; ırmakta olduğu gibi karşıya sadece gözlerimiz geçer diyor

Günün Fıkrası

Ananııııı!..

Bir tatbikat sırasında paraşütçü komandolar uçaktan atlıyorlardı. Atlama sırası gelen en son paraşütçü epey bir vakit geçtiği halde atlamamıştı. Komutan sinirli bir şekilde "Atlasana oğlum" diye bağırdı.

Paraşütçü "Atlamam komutanım"

Komutan iyice sinirlenmişti "Ne demek atlamam lan sana emrediyorum çabuk atla" deyince, asker;

"Komutanım bırak emretmeyi, öldür yine atlamam." diye cevap vermişti.

Komutan bakmış olacak gibi değil, rica eder bir tavırla;

"Bak oğlum aşağıda benim komutanlarım var, onlarda benden hesap sorarlar, haydi atlayı verde senin yüzünden benim başım belaya girmesin."

Asker inadım inat cinsinden,

"Atlamam komutanım"

"Peki neden atlamıyorsun evladım, geçerli bir sebebin var mı?"

"Komutanım benim annem çok mübarek bir kadındır, gördüğü bütün rüyalar çıkar. Sabah telefon açtı, oğlum rüyamda senin paraşütün açılmadığını gördüm sakın atlama dedi, onun için atlamıyorum." deyince komutan,

"Oğlum inanma böyle şeylere hadi atla gözünü seveyim." diye yalvarıyordu asker ise kararından vazgeçmiyor "Atlamam" diye diretiyordu. Ne yapacağını şaşırmış olan komutan çaresizlik içinde,

"Peki oğlum gel paraşütleri değişelim, benimkini sen tak, seninkini ben, o zaman atlarmısın?" diye ümitsizce sordu. Asker bu teklife olumlu baktı ve kabul etti paraşütleri son sürat değiştirdiler ve delikanlı kendini uçaktan boşluğa bıraktı. Paraşütü açıldı ve sakin süzülürken yanından,

-Ananııı!!! diye komutanının feryadı geçip giderken, asker komutanının feryadının sonunu bile duyamamıştı.

Günün Sözü:

Hesap edeyim dedim dünya malını

Çarptım böldüm, çıkardım

Topladım

Ve neticede 5 arşın beze

Dayandı...