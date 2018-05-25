Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Redif Nurel, Alsancak'ta dengeleri değiştirecek flaş aday olarak ortaya çıktığınız ileri sürülüyor. 24 Haziran tarihinde yapılacak yerel seçimlere doğru siyasette hareketlilik artarken siz bu hareketliliğe büyük bir ivme getirdiğiniz dile getiriliyor. Alsancak Belediye Başkanlığı seçimini kesin kazanması beklenen ve bu iş bitti diyen dostunuz Fırat Ataser’e yok yeğen bu iş bitmedi. Daha dur bakalım yeni başladık dedin. Spor arenası, iş adamlığı derken bukez belediye başkan adaylığına imza attınız.Sn. Nurel, bir insanın dostu olmanız onun her yanlışını ve hatasını kabul edeceğiniz anlamına gelmez. Dostluk ve arkadaşlık sevgisi zorlukları aşmak içindir. Hataları örtmek için değil.

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Sn. Hasan Esendağlı, Barolar Birliği Başkanı olarak Mahkemelerde, önce gazetecilere, sonra polise em sonda savcı ve avukatlara yönelik saldırılara haklı olarak tepki gösterttiniz. Geçtiğimiz günlerde Mağusa Kaza Mahkemesi’nde basın mensuplarına yönelik yaşanan saldırı olayının bir benzerinin bugün Yüksek Mahkeme koridorlarında da yaşandığını belirtirken, bukez bu saldırıdan savcı ve avukatın da nasibini aldığını söylediniz. Sn. Esendağlı, balık baştan koktu diyorlar ama tuzun da koktuğunu kimse söylemiyor. Başkan, farklı olmak için efeliğe gerek yok. Adam olsalar her daim fark yaratırlar. Ama bunu bile cahilliklerinden bilmiyorlar.

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Sn. Hasan Sadıkoğlu, katıldığınız televizyon programında milyon Stg. Değerinde araziyi ihalesiz vermeniz sonrasında kaldırdığınız savunma kalkanları arasından biz kimseye bir yerleri peşkeş çekmedik. Peşkeş çekenler ortadadır. Arazi İskele Belediyesi’nin arazisidir, kim yatırım yapmak istiyorsa buyursun gelsin. dediniz. Sn. Sadıkoğlu, Abuzer amca bana da oradan bir arazi verilsin. Ancak şartlarım var. İhaleye katılmam. Araziyi aldıktan sonra Silver Beach modeli uygulayacağım diyor. Şekibe abla, madem başkan babasının malı gibi ihalesiz arazi dağıtıyor bende 2-3 dönümcük isterim. Ama tam deniz kenarından olsun diyor. Başkan seni tenzih ederek söylüyorum. Kamış ses verince NEY, İp gerilince YAY oldum sanır. Sarayda oturmak ile bey olmaz kişi, yeteneksizler koltuğa oturmakla bey oldum sanır.

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Sn. İrfan Özbay sosyal medyadaki paylaşımında, tüm olumsuzluklara, haksızlıklara ,şansızlıklararağmen Yalova futbolcuları sonuna kadar mücadele etti.Hepinize helal olsun.3 senemi geçirdim.İlk geldiğim günden itibaren tüm Yalovacamiası bana sahip çıktı. İyide oynasam kötüde oynasam hep arkamda oldu. herkese teker teker teşekkür ederim,Hakkinizi helal edin büyük YALOVA camiası sizi unutmayacağım dedin. Da, bu paylaşım bir vedanın sanki ön habercisi gibiydi. Sevgili İrfan, seni tanıyan birisi olarak iyi bir kaleci ve karakterli bir sporcu olduğunu bilenlerdenim. Kan ve kemik her insanda bulunur. Farklı olan, yürek ve iyi niyettir. O da sende fazlası ile bulunur.

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Sn. Kemal Altuncuoğlu, 24 Haziran tarihinde yapılması gereken Belediye seçimlerinde, YDP Lefkoşa Belediye başkan adayı olduğunu açıklamıştın. Aday olduğunu açıkladığın günden itibaren hiçbir masraftan kaçınmayıp kampanya başlattın. Ancak seçime çeyrek kala birde baktık ki, birileri ayağına bayda atmış ve yüzükoyun yere kapaklanmana neden olmuş. Haklı olarak canın yanarken, YDP’yi yönetenler ve YDP’nin başındakiler siyasetten zerre kadar anlamıyorlar diyerek birilerine kalayı basmışsın. Sn. Altuncuoğlu verdiğin değerin karşılığını görmüyorsan, Gördüğün değerin karşılığını vereceksin ki, herkes yerini bilsin.

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Sn. Özdemir Kalkanlı, gizem kokan bir olay sonrasında arabanızın yandığını öğrendik. Evinizde park halinde bulunan üç araç içerisinde yer alan arabanızın, durup dururken alev almaşı akıl alacak gibi değil. Bin bereket versin ki, aileniz diğer araçları güçlükle yanmaktan kurtardı.Güzelyurt Polis Müdürlüğünün 03.00’te yaşanan olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattığı söyleniyor. Sn. Kalkanlı, Ali dayı, saat 03.00’de savunma kalkanları inip, uyku kalkanları kalkınca, arabanız ben kendi kendimi yakacağım diyerek intihar etmiş diyor. Şenay Teyze ise, Ali Dayının sözlerinden sonra ‘Yerseniz’ diye ilave ediyor. Müdürüm öncelikle geçmiş olsun. Unutmayın niyeti kötü olanın attığı ok mutlaka bir gün kendine döner. Yakında o okun kime döndüğünü sanırım göreceksiniz.

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Sn. Oğuz Güceri, Geçitkale muhtarı olarak, Geçitkale’de ikamet etmeyen bazı kişilerin sizden ikamet ettiklerine dair belge istedikleri söyleniyor. Ancak siz istedikleri ikamet belgesini yasaya uygun olmadığı için vermediniz. Yapılan İtirazları da Yüksek Seçim Kuruluna vermek için aldınız. Ancak ikamet belgelerini yine vermediniz. Bizim Minik Kuşlar, ülkede emir demiri keserken, rica minnet de alüminyumu doğrar. Ancak ne emir nede ricanın sizi yasa dışı yola itmediğini ve raydan çıkartmadığını söyledi. Sn. Güceri, cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür. Siz cesaret ile sizden yasa dışılığı isteyenlere geçit vermediniz ve bir Muhtar olarak örnek oldunuz.

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Sn. Mehmet Aktaş, Paşaköy belediye başkanlığınız hayırlı ve uğurlu olsun. Halkın Partisi, Belediye Başkan adayı olarak size destek atacağını beyan etti. Vallahi Halkın Partisinin atacağı bu destek 4’lü koalisyonda zincirleme reaksiyon yaratır ve diğer parti üyelerini de tetikler. Ünlü düşünür Şemsi Tebrizi, güzel bir gülü, güzel bir geceyi, güzel bir dostu herkes ister. Önemli olan gülü dikeniyle, geceyi gizemiyle, dostu tüm derdiyle sevebilmektir. Sn. Aktaş, herkesin hataları ve sevapları vardır. Gülü dikeni var diye sevmemek yerine mühim olan o gülü dikeni ile sevebilmektir.

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Sn. Hasan Barbaros, üvey evlat, Luricina’ya yeniden belediye başkan adayı olduğunuzu öğrendik. Hayırlı ve uğurlu olsun. Yaptığın açıklamada, önümüzdeki dönem çalışmalarının yoğunluklu olarak göçün önüne geçmek yönünde olacağını söylediniz. Akıncılar’da hayatın yeniden canlanması için bir şeyler yapılması gerektiğine de vurgu yaptınız. Bir zamanlar herkesin gıpta ile baktığı ancak şimdilerde unutulan yer olarak dile getirdiği Luricina’yı kaçakçılık bölgesi olmaktan da çıkartmak gerek. Sn. Barbaros, hayat belki son 40 yıldır Luricina’da yaşayanlara hiç yeşil ışık yakmadı. Ama oralara baktığımız zaman kaçakçılarında hiç kırmızı ışıkta durmadıklarını gördük. Ne dersin?

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Hüseyin Acar, 9 Mayıs tarihinde görevini yapmaya çalışan gazeteciler, Sedef Boşnak, Nadire Bahadi ve Gamze Pir Baykur'a saldırarak darp etmenin bedeli 3 ay hapislik oldu. Bizim Ebuziddin efendi, vallahi Mahkeme magandalığına bu 3 ay az bile dedi. Hüseyin Acar efendi,kırılan sigaradan nasıl ki duman gelmiyorsa, kırdığın kalpler sonrasında, Mahkemeden de sana yönelik anlayış ve sempati bekleyemezsin. Do you understand.

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Sn. Ali Karavezirler, ziyaret ettiğiniz Gaziköy’den tam destek aldığınızı öğrendik. Tabi bunda eşinizin de rolünün büyük olduğu belirtiliyor. Bölgeye son 12 yıldır verilen hizmetleri çağdaş belediyecilik anlayışı ile ileriye taşıyacağınızı vurgularken, Osman Işısal’ın hizmetlerini takdir etmeniz takdir topladı. İnsan odaklı belediyecilik anlayışıyla bölgeyi sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda yeniden dizayn edeceğinizi belirttiniz. Bu yapacaklarınız Cihangir Spor Kulübünde yaptıklarınız ile ayni doğrultudaysa bölge halkı yaşadı demektir. Sn. Karavezirler yumurtanın saatliği, ekmeğin günlüğü, şarabın yıllığı, hizmetin en uzun süreni güzeldir.

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Sn. Özge Atlı, yaptığın açıklamada, 24 Haziran yerel seçimlerinde Lapta belediye Meclisi üyeliğine U.B.P 'den 10.sıra adayıyım. Belediye Meclis üyesi olarak desteklerinizi bekliyorum dediniz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Siyaset davaya benzer, Cefa çekmek de adaya. Şahidin yani oy verenin yoksa davayı kazanamazsın. Sn. Atlı, seçilmen halinde orada boşluk dolduran değil, gittiğin zaman boşluğu doldurulamayan ol. Kolay gelsin.

Günün Fıkrası:

Saf Gelin

Köyün birinde bir kız yaşardı. Ailesi bunu okula göndermediği,dışarı çıkartmayıp,köyün delikanlılarından uzak tuttuğu ve bundan dolayı cinsel hayatı bilmediği için ona saf derlerdi. Bir gün bu kızı hasan adında biriyle evlendirirler ve sıra gerdek gecesine gelir.Hasanın penisini gören saf gelin şaşırır ve bu ne diye sorar. Hasan anlatmaya başlar:

-Bundan sadece bende var başka kimsede yok, sakın kimseye söyleme der.

Ve sevişmeye başlarlar.Safgelin bundan çok memnun kalır.1sene sonra hasan askere gider saf gelini Ahmet adındaki en iyi arkadaşına teslim eder.1 hafta sonra ahmet dayanamaz ve saf gelinin önünde soyunur ,Ahmette de penis gören safgelin şarır ve neyse sevişmeye başlarlar, Hasan askerden döner, akşam olur tam sevişmeye başlayacakları sırada safgelin:

-Hasan sana bir soru soracağım.Hani penisten sadece sende vardı,Ahmettede varmış.

Hasan ;

-Bende iki tane vardı tekini ona verdim..

Saf gelin bunun üzerine şöyle der;

-Niye iyisini ona verdin Hasanım

Günün Sözü

Minareden düşenin parçası bulunur

Ama

Gönülden düşenin

Parçası bulunmaz