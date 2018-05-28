Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Tufan ErhürmanTürk lirasının döviz karşısında yaşadığı değer kaybı tüketicinin alım gücü üzerinde ciddi etki yarattığını, KKTC ekonomisinin özellikleri nedeniyle kaybın, Türkiye’den çok daha fazla olduğunu söylediniz. Akaryakıtta, dövizdeki artış nedeniyle meydana gelecek fiyat artışlarının önlenmesi için meydana gelecek artış miktarı kadar ÖTV oranının azaltılması yönünde bir düzenlemeye gittik dediniz. Sn. Erhürman, biz Kıbrıs’ta huzuru sevgide, çözümü kalplerimizde bekledik. Sonra Limanlar ile Luricina’dan kaçak geçen sigaramızı yakıp, kaçak çayımızı demledik. Beş liralık alkol ile milyarlık sohbetler yaptık. Ancak Türkiye’yi para ile dövebileceğini sanan ABD’deki milyarlık adamların beş lira edecek sohbetlerinin bile olmadığını gördük.

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Sn. Kudret Özersay, yapmış olduğunuz açıklamada, bazı kesimlerin başka bir koalisyon hayali kurduğunu ifade ederek, “canınız çeker”. Memlekette altından kalkmaya çalıştığımız onca sorun varken, gece gündüz uğraşırken, avaracılar başka bir koalisyon hayali görüyor dediniz.Sn. Özersay, kedi ciğere yetişemeyince aman ne mundar dermiş. Bazıları bu siyaset sahnesinde artık sizin yönetmen olduğunuzu ve istediğinize rol istemediğinize yol verdiğinizi herhalde unuttu.

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Sn. Tolga Atakan,CyprusAirport Services (CAS) Limited Şirketi, KTHY’nin batması sonrasında zor günler yaşamaya başladı. Kapatılacak denirken, sanırım bir ortak arayışı içerisinde kapatılma yerine hayatına devam edecek. Ancak CAS çalışanı ödenmezken, üst düzey yöneticilerin bir eli balda bir eli yağda, iki ayaklarından birisi Kiralık Aracın depriyajında diğeri de benzin pedalında eşleri ile keyif sürüyor. Çalışan alamadıkları maaş sonrasında hiç olmazsa bir dilim ekmek derken, efendiler ekmek bulamadıysanız ‘KEK’ yiyin diyor. Sn. Atakan, bazıları dümende iyidir. Ama asfaltta gemi yürümez ki.Nazife Teyze, Tolga ovlucuğum, şimşek olup, bunlara çaksın diyor.

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Sn. TacanReynar sosyal medyada yaptığınız paylaşımda, her son yeni bir başlangıçtır. Sadece zamanında noktayı koymak gerek. Bugün itibarı ile yargıçlık görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Şahsım adına içinde yaşadığımız mevcut düzeninde bu göreve devam etmenin hiçbir anlam ve önemi yok. Yazacak konuşacak, paylaşacak çok şey birikti diyorsunuz. Sn.Reynar, cüzdanınızı arka plana atıp vicdanınızı ön plana çıkarttınız. Baskılar sonrasında onursuz hüküm vermek yerine, onurlu istifa kararı aldınız. Cesaret ve onur bazen seçtikleriniz değil, vazgeçtiklerinizdir.

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Sn. Mahmut AnayasaYargıç TacanReynar'ın istifası basit bir istifa değildir. Bu istifa Kıbrıs Türklerinin sona geldiğinin resmi açıklamasıdır. Bu istifa yasamanın t…k çatlattığının, yürütmenin dalga geçtiğinin, bağımsız yargının da iflası ettiğinin ilanıdır dedin. Sevgili Mahmut,kimsenin çay bardağına kaşık olmayın, şeker eridikten sonra işiniz biter dedik dinletemedik. Kaleyi sattık, fiIIer isyanda, vezir intihar etti. Şimdi şah olduğunu düşünen varsa buyursun hamle yapsın.

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Sn. Beyhan Gürgöze, İnönü Belediyesi Meclis üyeliği için bağımsız aday olarak seçime gireceğinizi açıkladınız. Bölgeye hizmet boynumun borcudur. İnönülüyüm.. Bölgenin kalkınmaya ihtiyacı var. Bölge coğrafyası Lefkoşa-Dörtyola kadar uzandı. Çalışanların sorunları çözülecek. Şaibe altında hiçbirşey kalmayacakdediniz. Sn. GürgözeMum olmak kolay değil, ışık saçmak için önce yanmak gerekir. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Mustafa Zurnacılar, Yeni Boğaziçi Belediyesi başkan adaylığı ile ilgili çalışmalarınız devam ederken bukez Halkın Partisinden size destek geldi. Yeniboğaziçi belediyesi İsim olarak belki İlçe Belediyelerinden daha küçüktür.Ancak hizmet verdiği alan olarak çoğundan büyüktür. Sevgili Mustafa,hayatı torpilli yaşayanlardan değilsin. Her şeye rağmen gülmesini biliyorsun. Her ne kadar kabadayılıkta gözün olmasa da, seçilmen halinde dalını kıranın ağacını kökten sökmesini iyi bilenlerdensin.

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Sn. Oto Galeri sahipleri dövizin yükselmesinin işleri tamamen bitirdiğini söylediniz. Fiyat bile sorulmuyor derken, yaprak kımıldanmıyor imasında bulundunuz. Dövizin durağan hale gelmesini bekliyoruz derkenherkes bu çıkışın bir inişi olacak diye bekliyor” dediniz. Beyler, ne ısıtacak çıramız nede önümüzü aydınlatacak lambamız kaldı. Karanlık yollarda kalırken, kor kor ateşlerde yandık. Ciğercinin kedisi gibi camdaki ciğere bakarken tekme yemekten usanmadık. Ama eteklere sürünmekten de usanmadık.

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Sn. Filiz Besim, CMC tarafından 1929 yılında kurulan ve bugüne kadar yeterli oranda geliştirilmemesine karşın Güzelyurt-Yeşilırmak’ı kapsayan bölgeye hizmet veren Cengiz Topel hastanesinin acil servisten, doğumhaneye oradan da eczahaneye kadar 60 odalı servis bloğunun yapılması ve hastanenin geliştirilmesinin seçimden sonraya kaldığını belirttiniz. Sn. Besim, Hurşit amca partilere verilen hatırı sayılır paradan bir miktar kesilerek kaynak yaratılsın. Az veren malından çok veren canından olmasın. Ama yağma Hasan’ın böreği biraz yağından ve şekerinden olsun dedi.

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Sn. Mahmut Doğan, Seracılar Birliği Başkanı olarak yaptığınız açıklamada, son günlerde hükümetin önlem amaçlı çalıştığı taslaklar içerisinde sizleri görmediğini kaydettiniz. Sizlerden de herhangi bir görüş alınmadığı gibi söz hakkı verilmediğinin de altını çizdiniz. Başkan, Trip atmak kıza, gönül almak erkeğe yakıştığı gibi seçim zamanı Girne Denizini bile Lefkoşa’ya kadar getirme vaadi veren siyasetçiye de dün dündür, bugün de bugün sözü yakışır.

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Sn. Mustafa Naimoğulları,hayvancının dayanacak gücü kalmadı. Hükümet atacağını söylediği önlem adımlarını atmadı. VE bilgi de vermedi dediniz. Büyük umutlar beslediğiniz hükümetin bu umutlara cevap vermediğinden yakındınız. Sn. Naimoğulları, bazı insanların denize karşı villaları var, bizim ise üstümüze yıkılan hayallerimiz. Onlar denizden gelen serin rüzgâr ile serinlerken, bizler yıkıntılar altından çıkış yolu arıyoruz.

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Sn. Veleddin Taşkent paylaşımınızda, ben bir Güzelyurt sevdalısıyım. Güzelyurt dışında, tek kuruşluk yatırımım yoktur. Çocuklarım,Güzelyurt okullarına gider. İş yerim Güzelyurt’ta ve burada yapacak daha çok işimiz var.O yüzden Belediye Meclis Üyeliğineadayım dediniz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Sn. Taşkent, Güzelyurt yaramız dedikçe sağolsunlar tuzluğu kapan geliyor. Bakın insanlar ulaşamadığı her şeyin delisidir. Ulaştığı her şeyin nankörüdür.. Aman sizde ulaşınca nankör olmayın.

Günün Fıkrası:

Politika nedir?

Çocukbabasına sorar: "baba politika nedir?"

Baba şöyle der: bakoğlum, ben eve para getiriyorum, öyleyse ben kapitalistim. Annenparayı yönetir,öyleyse o hükümettir. Dedenparanın doğru idare edilip edilmediğine dikkat eder, öyleyse o da sendikadır. Hizmetçikız ise isçi sınıfıdır. Bizlerin ise tek hedefi vardır, senin rahatlığın. Dolayısıyla sen de halksın. Vealtında bezi ile yatan küçük kardeşin ise gelecektir. Söylebakalım anlayabildin mi?"

Çocukdüşünür ve o gece babasınınanlattıklarınıdüşüneceğini söyler.

Geceyarısıçocukuyanır. Çünküküçükkardeşialtınıpisletmiştir ve ağlamaktadır. Neyapacağını bilemeyen çocuk anne ve babasının yatak odasına gider. Annesiyalnız ve derin bir şekilde uyumaktadır, öyle ki onu uyandıramaz. Hizmetçikızınodasına gider. Bakar ki babası hizmetçi kızlayatmaktadır. Dedesi de pencereden gizlice onları izlemektedir. Hepsi öyle meşguldürler ki çocuğun orada olduğunufark etmezler bile. Çocuk hiçbir şey yapamadan yatağına geri döner.

Ertesi sabah baba çocuğa kendince politikanın ne olduğunuanlatmasınıister. "evet" der çocuk, "kapitalizm" isçi sınıfını kötüye kullanıyor... Sendika bunu seyrediyor... Bu arada hükümet uyuyor... Halk ise dikkate alınmıyor... ve gelecekB..un içinde yatıyor.İste politika budur...

Günün Sözü: