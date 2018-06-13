Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Zorlu Töre, Başkan vekili olduğunuz Meclisi Mebusan dün yine nisap hastalığı nedeniyle toplanamadı.Diyanellos Sigara Fabrikasından bozma Meclisi Mebusanınekris yapan lastiği nedeniyle prestiji ‘GUTSİLLİ’ (İzmarit) kadar bile kalmadı. Şekibe abla, ma be bizde bunlardan medet mi umduk da o koltuklara oturttuk siteminde bulunurkengelecek de birgün gelecek. Şimdilik ‘Allah Kerim diyoruz. Ama Kerimin kuyusunun derin olduğunu ve inilince çıkılmadığını düşünmeyin. Onun çaresini bulduk. Zamanı gelince Hanya’nın Girit’te, Konya’nın Türkiye’de, Pandora’nın kutusunun da seçim günü olduğunu halk olarak o vekil olup da gölgesi bile olamayanları Pandoranın kutusunda bırakarak göstereceğiz diyor.

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Sn. Hayri Orçan, Detay TV’de yaptığınız açıklamada, vatandaşın konut problemini çözmek için sosyal konut yapımı ile ilgili olarak kolları sıvadığınızı dile getirdiniz. Ancak kolları sıvadıktan sonra sosyal konut yapacağınız yeri istediğiniz zaman politika duvarına tosladığınızı belirttiniz. Yer tahsisini beklerken ‘Güneş’in sizi gara gavurma ettiğini öğrendik. Hatice teyze, bu ülkeden kendini general sanan çok ‘Çavuş’lar geldi geçti. Ancak pırpırlarının zamanı gelince söküldüğünü gördük Sn.Orçan, ucuz insanların üstüne kurduğumuz hayaller, bize pahalıya patladı. Çünkü çavuş olup kendini general sananların egoları sayesinde kısır döngü içerisinde dönüp durduk.

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Sn. Aytaç Çaluda, KIB-TEK ile ilgili tespit ettiğininiz bir yolsuzluk raporu hakkında, gerekli belgelerle birlikte suç Başsavcılığa suç duyurusunda bulunacağınızı açıkladınız. Birileri buldukları ‘YOL’ sayesinde deve avurdu ile giderken, halk olarak bizler çulsuz kaldık. Birileri o yol ile yolunu bulurken, bizleri ‘Tepen Ceryan’ hepimizi deli etti. Sn. Çaluda, bir körün bir sağıra “çok güzelsin” demesi gibi bizde deveyi avurdu ile götürenlere çok ‘yeteneklisiniz’ dedik.

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Sn. Ayşegül Baybars, bakanlığınızın “çok iyi inceledik” diyerek iptal ettiği vatandaşlıklar sanırım başınıza bela oldu. Vatandaşlıkları iptal edilenler tarafından açılan ilk davada, KKTC’nin en gözde bakanlığının, kendisini savunacak bir avukat bile bulamaması sanırım Guiness Rekorlar kitabına girmeye hak kazandı. Sn. Baybars, bakanlığınız, her tarafı dökülen, şu çivisi çıkmış ülkenin, duvarına astığımız en güzel resimdi. Yazık, dikkatsiz bir el o resmin üzerine yağlı boyayı boca etmiş..

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Sn. Kudret Özersay, yaptığınız açıklamada, 2 gündür yeterli milletvekili sayısının olmasına rağmen, nisap yetersizliği yaşanması nedeniyle Meclis Genel Kurulu’nun toplanamamasını eleştirdiniz.Tamam, güzel de vekil elbisesi giymiş ‘BRÜTÜS’leri gözleri görmeyen Metin Şentürk bile görürken sizlerin görememesi garip değil mi? Annesi ve eşi geçtiğimiz gün hastalanan vekil arkadaşlar, bir zahmet 10 dakika ica deyip nisabı sağlayamazlarmıydı? Kudret hocam, meclis içerisinde yaşananlara baktıkça, ilerisi için kurduğumuz hayalleri, dualara emanet etmememi düşlüyorum.

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Sn. Yılmaz Birsel sosyal medyadaki paylaşımınızda sayın Arkadaşlar. 2Yıldan sonra geçtiğimiz Pazar,denize girmek için gitmiş olduğum Karaoğlanoğlu sahillerinin ve denizinin parsellenmiş olduğunu gördüm. Bu Ülkenin büyük bir ayıbıdır.Bu ülke ne denizine, ne toprağına ve dede örf,adet ve geleneklerine sahip çıkamadı. Biz tamamen bitmişik.. Ve hükümetçilik oynuyoruz. Bunları görmek ve yaşamak bana Zul geliyor diyorsun. Biz parsellenen sahil ve denizin yanısıra, peşkeş çekilen arazileri gördükçe kan kusuyoruz. Ama renk vermemek için kızılcık şerbeti içtik diyoruz. Sn. Birsel bazı insanlar fotoğraf gibidir. Ne kadar büyütürsen kaliteleri o kadar düşüyor. Biz bunları yırtıp atacağımıza ne yazık ki baş tacı yapıyoruz.

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Sn. Kazım Ant, Emekli Subaylar Derneğinin 14ncü genel kurulu yapıldı. Birçok genel kurulda oybirliğiyle divan başkanlığı yapmış olmanın ve haysiyet divanında görev almanın onurunu yaşıyorum. Oybirliğiyle yeniden göreve getirdiğimiz Soyer UNKU kardeşime ve yönetimine başarılar dilerim diyorsun. Kazım Komutanım, sen o onuru taşırken millet de, senin onlar için yaptıklarına bakarak, seni kalplerinin en müstesna yerinde taşımanın onurunu taşıyor. Sevgi hazinelerinin en değerli taşı olarak seni yüreklerinde taşırken, full çeken sevgi bataryaları sayesinde onların sürekli kapsama alanındasın. Sn. Ant, hak edene haddini bildirmek bir fakiri giydirmek kadar sevapsa, hak edene hak ettiği onuru vermekte o kadar sevaptır

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Sn. Mustafa Billur Ak Parti’nin KKTC’de kurduğu temsilcilikler ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı ile 4’lü hükümeti kuran partilerin başkanlarına yaptığınız çağrıda başka bir ülkenin siyasi parti temsilciliği açılmış ve yurdumuzda faal durumdadır. Temsilciler, basına demeç veriyorlar, TV programlarına katılıyorlar, sokak sokak gezip kendi emelleri için çalışıyorlar.Utanmıyor musunuz diyorsun. Sn. Billur, millet uluslararası arenada üç, dört hamle sonrasını düşünerek satranç oynarken dikili taş altında attığı zarı oynayan. Dikkat birerli kolda saf tut denince dirsek temasında saf tutup tırnak kontrolü yapanların utanmasını beklersen daha çok beklersin. Buralarda kolumuza katacak insan çok. Ama yaptıkları ile ömrümüze ömür katacak insan sanırım yok.

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Sn. Mehmet Manavoğlu, halkımızın gurur duyacağı, huzur ve mutlulukla yaşayacağı bir Lefkosa için sizin sesiniz, sizin kulağınız olacağız.Belediye çalışma plan ve programlarını titizlikle inceleyip halkın menfaatine olacak şekilde yönlendireceğiz. Bu nedenle Lefkoşa Belediyesi Meclis üyesi adayıyım diyorsun. Ehh bize de hayırlısı olsun demek düşüyor. Sn. Manavoğlu, bu güne kadar inandığımız doğrular hala değişmedi. Ama inandığımız insanlar değişti. Lütfen o kaideyi değiştirin ve siz değişmeyin.

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Sn. Tolga Atakan yaptığınız açıklamada sağlık sorunları gibi son derece insani bir nedenden ötürü oluşan olumsuzluk karşısında kılını kıpırdatmayan muhalefetin kahraman gibi gösterilmesini gerçekten anlayamıyorum. Komitelerde oy birliği ile geçen yasalar, muhalefetin gündeme dair yapacağı ve cevap bekleyeceği yani hükümeti sorgulayacağı konuşmalar gündem ama inat uğruna çalıştırılmayan meclis. Kimse aritmetik hesabı yapmasın konu 27 konusu değil zihniyet konusudur diyorsun. Da, vekil elbisesi giymiş insanların, sağlığı düşünmesini mi beklersin. Sn. Atakan, aslında ben bu insanlara değil onların gölgelerine kızıp, sinir oluyorum. Çünkü bunlardan bir bal olmayacağını görmelerine karşın hala daha onları takip edip duruyorlar.

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Sn. Ender Denktaş Vangöl, Lefkoşa Meclis üyeliği adaylığınız hayırlı ve uğurlu olsun. Kızlık Soyadınız Denktaş belki size bir katma değer sağlar. Ancak bence size en büyük oyu rahmetli eşiniz Urcan Vangöl’ün soyadı sağlayacak. Yaşadığı süre içerisinde, dürüstlüğü, temiz vicdanı ve insanlar arasındaki saygınlığı nedeni ile çok sevilen Urcan Vangöl’ün değerli eşisiniz. Sevgili Ender, siz seçime katılırken, Urcan kardeşim sizi yukarılardan bir yerlerden izleyecek ve kazanmanız için dua edecek. Sanırım buda az buz bir şey değil.

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Sn. Sinan Güneş, öncelikle Esentepe Belediye Başkan adaylığınız hayırlı ve uğurlu olsun. Esentepe Belediye BaşkanıCemal Erdoğan’ın koltuğunu elinden almak için çıktığınız zorlu yarışta sanırım işiniz kolay değil. Esentepe üzerinde batan güneşi yeniden parlatacağım ve Kış mevsiminde sabahları doğan güneş gibi Esentepe insanını ısıtacağım diyorsun. Sn. Güneş, şimdi umut dağıtıyorsun ama unutma ileride verdiği umudu geri alan, aldığı ahı da güle güle kullanır. Bilmiş ol.

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Sn. Emrah Yeşilırmak, YenierenköyBelediyesi bağımsız belediye başkan adayı olduğunuzu açıkladınız. Partilerin battı, bitti artık bir halt olmaz dedikleri Yenierenköy’ü, vereceğimiz hayat öpücüğü ile yeniden hayata döndüreceğiz iddiasında bulunuyorsunuz. İnşallah derken sonunda da Maşallah demek istiyoruz. Zümrüdü Anka kuşu gibi küllerinizden inşallah yeniden doğar ve YEnierenköy’ügörkemli bir yapıya kavuşursunuz. Sn. Yeşilırmak, insan bir iple intihar da edebilir, salıncakta kurabilir. Hayatın ve başarının ipleri onun elindedir.

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Sn. Kürşat Özer yaptığın açıklamada, görevim daima Vadili ve Turunç’lu halkına en iyi hizmeti vermek olmuştur. 1996 yılından bu yana belediyede hizmet vermiş biri olarak, hizmetin daha da iyisini sunabilmek adına adayım.Halkın belediyeye değil, belediyenin halka hizmet etmesi gerektiği bilinci ile görevimi sürdürürken, daha iyisini yapabilirim, düşüncesi ile aday oldum diyorsun. Sevgili Kürşat, seçilmen halinde başkanlığın, futbolculuğun gibi olacaksa bu işi rahat götürürsün. Unutma insanlar, uğrunda çaba gösterdikleri her şeye ulaşırlar. Ağaç istiyorsan, tohum Ürün almak istiyorsan, buğday ekmelisin.

Günün Fıkrası:

Burun tamam sıra kulaklarda

Yaşlı kadın doktor bey der. ‘Gaz sorunum var’

Ancak aslında çokta şikayetçi değilim.

Çünkü çıkardığım gazın ne sesi nede kokusu var.

Mesela geldiğimden beri 20 defa gaz çıkardım ama siz

Farkına bile varmadınız.

Doktor tamam teyzeciğim bu hapları al bir hafta sonratekrar kontrole gel

Senibirkez daha göreyim der.

Bir hafta sonra kadın kontrole gelir. Ancak müthiş sinirlidir.

Doktor bey bana ne hap verdiniz bilmiyorum der. Gaz çıkardığım zaman

Hala daha ses çıkmıyor ama çok kötü kokmaya başladı.

‘Tamam’ der doktor. ‘Burnunuz düzeldi şimdi sıra

Kulaklara geldi.’

Günün Sözü:

Flört aşamasında karakter

Ayarlarını değiştirip,

Evlenir evlenmez,

Fabrika ayarlarına dönen

Canlıya

‘TÜRK ERKEĞİ’ denir

Günün Sorusu: