Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Ersin Tatar, KKTC Başbakanı olarak ne yapsanız haber bazen de olay oluyor. Yeni Yıla, Bafra’daki, Concorde De Luxe Otel’de aileniz ile birlikte girdiğinizi öğrendik. Ancak bunun haber olmasını beklerken, sabahın erken saatlerinde soluğu spor salonunda almanız haber oldu. Spor yaparken, spor salonunda çekilen fotoğrafınız basına servis edilirken, yapılan yorumlarda sizin yeni yılda, sorunların hakkında gelip, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanmak için güç topladığınız öne sürülü. Sn. Tatar, Ayşaba, Sn. Tatar’ı daha önemli görevler bekliyor. Tamam seçim de çok önemli ama yazın geldiğini de unutmamak gerekir. Hele hele seçim öncesinde gelen yaza dikkat etmek gerekiyor. Aşağı tükürsen nişan, yukarı tükürsen düğün. Sola dönsen cenaze töreni, sağa dönsen, seçim ziyaretleri. Ersin ovlcuğum gitse vay gitmese vay. Çekeceği var. Bırakın şimdiden enerji depolasın diyor.

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Sn. Süleyman Soylu, Kıbrıs’ta oluşan bir mafya” bulunduğunu ve illegal bahsin boyutunun 50 milyar lira olduğunu söylediniz. Bu durumun, aile kavramını, ticaret kavramını, evlilik kavramını ortadan kaldırdığını ve bu konuda ciddi ataklar yaptığınızı, 2020 yılı içerisinde elinizdeki verileri daha iyi değerlendireceğinizi belirttiniz. Sn. Soylu, biz sizi KKTC’nin değil de, Türkiye İçişleri Bakanı olarak biliyorduk. KKTC İçişleri Bakanlığına yeni mi atandınız? Atandıysanız hayırlı olsun. Yok atanmadıysanız, o işleri bırakın da KKTC bakanları halletsin. Bu konuda detone oluyorsunuz. Ve size yazık olurken, KKTC Devletini de AB nezdinde yerinan yeksan ediyorsunuz. Hacı amca, eskiden beğendiklerimizin isimlerinin altını çiziyorduk. Ama artık altını çizme işine nokta koyarak, isimlerin üzerini çizmeye başladık dedi.

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Sn. Erhan Arıklı yaptığınız açıklamada, İmar Planı konusunda herkesin söyleyeceğini söylediğini, eteklerdeki taşların döküldüğünü ifade ettiniz.Ve bu noktada artık sorumluluğun Başbakan’da olduğunu belirttiniz. Ayrıca Başbakanlığın, noterlik makamı olmadığını, bütün bakanların yaptıklarından ve yapamadıklarından hükümetin başı olarak bizzat Başbakan’ın sorumlu olduğunu dile getirdiniz. Başkan, emirnamelerin Girne’yi ne hale getirdiğini gördük. Böyük, böyük bazı siyasetçilerimizin, 7 kat izinli arazilerini, emirnamede değişiklik yaparak 10 kata çıkarttıktan sonra sattıklarını ve sonra yine 7kata indirdiklerine tanık olduk. Mağusa,, İskele ve Yeniboğaziçi bölgeleri için konsessüs sağlandıktan sonra hazırlanan İmar Yasası hayata geçmezse Fasıl 96 ile bölge Girne’den beter olur kanaatindeyiz. Sizin hassas olduğunuz rant konusuna takoz korunarak sanırım İmar Yasasının geçmesi artık farz oldu. Bakın hayat üç buçuk ile dört arasındadır. Birileri yüksek bedel ile satmayı düşündükleri arazileri ile dört dörtlük yaşam sürmeyi düşünürken, oralarda yasal çerçeve dahilinde yatırım yapmayı düşünen yatırımcıların önüne takoz koyarak bir yerlerinin üç buçuk atmasına neden olması sanırım doğru olmaz.

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Sn. Yenal Senin 2019 yılını değerlendirirken, Vize ve ikametler tüzüğü, yol projeleri, Dışişleri Bakanlığı’nda temsilciliklerin artırılması, vatandaşlık yasası, kamu reformu, belediyeler reformu ile 2019’da söz verdiğimiz tarihlerde imar planını tamamlamış durumdayız, son rötuşlar yapılıyor dediniz. Ve HP’nin asla statükonun parçası olamayacağı ifadesinde bulundunuz. Sn. Senin, açıklamanızı okurken, inanın biran kendimi İsviçre’de yaşarmış gibi hissettim. Ülkede para mok gibi kaynadığını ve halkın alçak sürünme yerine Ozon Tabakasına paralel uçtuğunu sandım. Hayal dünyasında gezmek ne kadar güzelse, gerçek dünyada hayatın acı tokadını yemek de o kadar üzücüdür. Sn. Senin, söyledikleriniz rüya olsa inanın tabire bırakırdım. Ama daha güzel günler vaat eden duamız olduğunuz için açıklamalarınızı o yüzden halkın takdirine bırakıyorum.

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Sn. Akın Manga,Memur-Sen Genel Başkanıolarak 2019 yılı ile ilgili yapmış olduğunuz açıklamada, çalışanların ve emeklilerin alım güçlerinin düştüğü, refah payımızın yükseltilemediği kayıp bir yıl olduğunu söylediniz. Hayat pahalılığı oranları inandırıcı değil derken, Ekim ve Kasım hayat pahalılığının eksi yüzde 0.38 ve eksi yüzde 0,48 olarak açıklamasının inandırıcı olmadığını belirttiniz. Ayrıca, bağımsız olması gereken İstatistik Kurumuna , üçlü kararname ile siyasi atama yapılmış olması ve istatistik konseyinin başkanlığına da Başbakanlık Müsteşarının getirilmesi, istatistik konseyinin bağımsızlığını ve güvenilirliğini ortadan kaldırdığını öne sürerken, sendikal yozlaşma yaşandığına da vurgu yaptınız. Sn. Manga, eşeğe neden semer vurulduğunu yer darlığından açıklamayacağım. Başkan, halkın neler çektiğini göremeyenlere Anten, bu durumu çözemeyenlere decoder, sürünen halka rağmen hayat ucuzladı diyen dengesizlere terazi, halk ile ayrı frekanslarda olup elektrik alamayanlara sanırım trafo temin etmemiz gerekir.

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Sn. Bilal Habeş Aktaş, senin ve senin gibiler sayesinde Teksas’ın vilayetine dönüşen KKTC’ ye boş gelmedin. 15 günlük ön çalışma izni ile geldiğin KKTC’de 117 gün kalarak, normal iş yerlerinde çalışma yerine, genç kızları taciz müessesinde işe başladığın söyleniyor. Hayırlı olsun demeyeceğim, çünkü siftah bismillah diyerek başladığın ilk işinde, 16 yaşındaki küçük bir kıza ARis’in aşk okunu attın. Attığın Ok eğri olduğu için hedefi bulamayarak ‘Bumerang’ gibi dönerek sanırım senin başka bir yerine girdi. 16 yaşındaki bir kıza cinsel tacizde bulunduktan sonra verdiğin ifadede sarhoştum.Bilincim dışında yaptığım bir şeydir, özür dilerim dediğin söyleniyor. Bilali Habeşi, ilk ezanı okuyan Müslümandı. Bilali Habeşi, isimdaşının bir tacizci olduğunu öğrenince sanırım mezarında rahat uyuyamayacak. Bilal efendi, Besleme gözü ile baktığınız KKTC’de çalışarak ekmek kazanmak istiyorsan, önce insan ol. Haa bu arada buralarda insanlık bedava rahat olayım dersen, yirmibeş kuruşa balık ekmek devri geçti, hadde marş marş, barra hapishanede gün sayarak, varsa utanman utanç içerisinde kahrol.

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Sn. İsmail Arter,yaptığınız açıklamada, Gazimağusa Hendeği ve Surları için, aşırı miktardaki yağışların doğurduğu sıkıntılı durumları gidermek için,hendekteki doğal yapının bozulmamasının hedef alınarak,alınması muhtemel tüm tedbirler üzerinde titizlikle çalıştığınızı kaydettiniz. Ancak sıkıntıların halli için derin kazılar yapılmasına izin verilmediğini ve Mağusa Belediyesini hedef alan yayınlar yapıldığını belirttiniz. Sn. Arter, mesele hendekteki sıkıntılı durumun giderilmesi meselesi değildir. Veya mesele bağdaki güzelim üzümleri mideye indirmek meselesi değildir. Mesele, o güzelim üzümleri yetiştiren, bağcıyı siyaset sopası ile evire çevire dövme meselesidir. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Tekin Türkay, tüm halkın yeni yılını kutlarken, 2020 yılının hepimize sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ettiniz. Ve her yıl Capital Grup olarak yaptığınız baloyu, babanızın vefatı dolayısıyla yapmadığınızı belirttiniz. Ancak balo ile ilgili oluşturulan bütçenin 2/3’ünü, 2020 yılında toplumsal fayda olarak kullanacağınızı ifade ettiniz. Tekin gardaş, bence 2020 yılı içinde yapacağınız en hayırlı iş bence hayır kurumlarına ve SOS gibi yardım kuruluşlarına vereceğiniz destek olacaktır. Yaptıklarınız ile bugüne kadar birçok gönülde bir çiçek oldunuz. Ancak, bu yapacağınız yardım ile inanın halkın gönlünde, bir çiçek yerine buket olacaksınız.

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Sn. Mustafa Serçelik, sosyal medyadaki paylaşımınızda, Mehdi gelmesi için Siyonistlerinortam hazırlamaya çalıştığını,yine Mehdi gelmesi için ortam hazırlamaya çalışan Evangelistler’in şimdilerde ABD'de bayağı etkin olduğunu belirttin. Erdoğan’ın başdanışmanının, Mehdi gelsin diye ortam hazırladığına vurgu yaparken,bir takım sapıkların, dinleri kendilerine göre yorumlayıp, Ortadoğu’yu kan gölüne çevirmeye çalıştığını, bunların günümüzün NAZİLERİ olduğunu öne sürdün. Ayrıca 1996 yılında irticai faaliyetlerden dolayı TSK’dan emekli edilen Adnan Tanrıverdi’nin, şimdi Erdoğan'ın askeri başdanışmanlığını yaptığını ve Tanrıverdi’nin, son olarak 'İslam birliği için Mehdi hazretleri gelmeli. Onun gelmesi için ortamı hazırlıyoruz' dediğini söylediniz. Sn. Serçelik, bu hayata dikkat edilmesi gerekir. İnsanlara, Alkolün sahtesi ile fazlası, insanın da sahtesi çarpar.

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Sn. Osman Bora Çağakan, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Çevre Koruma Dairesi Müdürü göreviniz hayırlı ve uğurlu olsun. Görevinize geçtiğimiz gün itibarı ile başlarken, almış olduğunuz eğitim nedeniyle görevinizin hakkını vereceğinize olan inanç büyüktür. Çevre Bakanlığı, Çevre Koruma Dairesi Müdürü olarak görev yapan Abdullah Aktolgalı’ya alınan karar sonrasında OUT denirken, size IN denilmesi sizin ile ilgili beklentinin büyüklüğünü gösteriyor. Sn. Çağakan, bugüne kadar devlette tomofili tumba edenler kırılmasın diye sustuk. Aman Üzülecek, üzülmesin diye sustuk. Eleştirirsek ezilecek diyerek herşeyi içimize attık. Beyler bizim, sanki elektrik süpürgesi olduğumuzu sandılar. Ayşaba, Osman ovlucuğum akan sular gibi o koltukta çağlasın. İş yaparak bora gibi essin dedi.

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Sn. Ercan Hoşkara, sosyal medyada bir süre önce yapmış olduğunuz paylaşımda, bir önceki hükümet ilgili bakan engeline takılmayıp, normal bir hükümet gibi davranıp enerji politikasını uygulayabilseydi ve mevcut hükümetin bir enerji politikası olsa ve bu politikayı uygulayabilseydi bugün yaşananlar yaşanmazdı. Öyle bir ülkeyiz ki hükümetin enerji politikası yok. Sendikanın var. Ama Politikasını uygulama kararlılığını hükümet değil sendika gösteriyor. Haliyle eleştiriler veya destek de sendikaya geliyor. Şaka gibi ama gerçek dediniz. Sevgili Ercan, politika konusunda Anamız sağolsun. Dış politika konusunda, her konuya maydanoz olan Çavuşlar var olsun. Dikili Taş altına satranç oynayıp 5-6 hamle sonrasını düşünme yerine attığı zarın getirdiği oyunu oynamayı seçen politikacılarımız sağolsun. Özgür sokak kedisinin özgürlük felsefesi yerine, ciğerciden tekme yemesine karşın, camdaki ciğere bakmayı tercih eden gelmiş geçmiş hükümet bireylerimizin canları baş tacı olsun. Ve kendilerine, kaliteli yaşam yerine, sürünme modunda bir yaşamın uygun görülmesine, gıccacığın işe girmesini ve oğlancığın sözleşmesinin uzatılması sözü verilmesine kanan, halkımızın canı hoş beklentileri sağolsun

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