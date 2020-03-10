Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Ersin Tatar, Yenidüzen gazetesinin genç gazetecilerinin sorularını yanıtlarken,Kıbrıs sorunu ile ilgili ‘taviz veremeyiz’ ancak federasyon temelli görüşmelere katılabiliriz dediniz. Federal kelimesi zaten kendisi hoş, ne güzel kelime ama, Kırmızı çizgilerimiz dediğimiz garantörlük meselesi, iki devletlilik gibi konularda taviz vermem ifadesinde bulundunuz. Sn. Tatar, federasyon güzel ve hoş dedikten sonra iki devletlilik kırmızıçizgimizdir dediniz. Vallahi artı ve eksi iki kutup başına dönen cümleniz, çözülmesi zor, çok bilinmeyenli bir denklem gibiydi. Federasyondan, iki devletliliğe atlarken birilerinde anlama bozukluğu olursa, lütfen bozulan yapıyı düzeltmek için kimse bizden mimarlık beklemesin.

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Sn. Ali Pilli, KKTC olarak isimlendirdiğimiz coğrafyada değil coronavirüs bilmem ne virüsü bile uğramaz derken, arkadaş ben geliyorum diyerek Almanya’dan terif etti. Hemde öyle bir geldi ki, yarattığı tantana büyük krize neden oldu. Millet ne markette nede eczahanede birşey bıraktı. Geçiş kapılarında ve limanlarda aldığınız tedbirler yerindeydi. Ancak oraya gönderdiğiniz sağlık ekiplerinin hiçbir donanımı olmaması sanırım bu arkadaşların büyük risk altına girmesine neden oldu.Sn. Pilli,atalarımız bir avuç altının olacağına, bir avuç hatırın olsun demişlerdi. Sizin de hatırınızın büyük olması için risk altında olanlar için gerekeni yaparsanızsağlık çalışanlarını sevindirirsiniz.

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Dr. Bülent Dizdarlı Kıbrıs'taki ilk koronavirüs vakalarının ardından uyarılarda bulunarak, 19 Mayıs ve 23 Nisan tören ve provalarının iptal edilmesi gerektiğini söylediniz. Lefkoşa Türk Belediyesi'nin aldığı konser ve etkinlik iptal kararlarını, şehrin yer yer dezenfekte edilmesi eylemini kutluyorum dediniz. Ve diğer belediyelerimizin de bunu örnek alarak kapsamın hükümetçe daha da geliştirilmesini bekliyorum ifadesinde bulundunuz. Ve çokta yerinde bir ikaz ile öneride bulundunuz. Doktorum, öneriniz sonrasında, atalarımızın, bir ekmeklik unun varsa erbabına yaptır demekle ne kadar haklı olduklarını birkez daha haklı çıkarttın.

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Sn. Mehmet Harmancı, coronavirüs belasının ülkenin başına musallat olmasından sonra, başkanı olduğunuz LTB’nin, ilk olarak konser ve etkinlikleri iptal ettiğini gözlemledik. Sonrasında halkı korumak için şehrin yer yer dezenfekte edilmesi kararı aldınız. Son olarak da park yerleri ile büyük marketlerin çocuk oyun alanlarını, çocukların sağlığı açısından kapattığınızı gözlemledik. Ekipleriniz ile beraber attığınız adımlar halk nezdinde büyük takdir toplarken, alınan bu kararların diğer belediyelere de örnek olması gerektiğine vurgu yapıldı.

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Sn. Turgay Avcı, DAÜ Rektörlüğü için kolları sıvadığınızı gözlemledik. DAÜ’de Rektör seçilirsem, onu ayağa kaldıracağım. Bahar günlerini geri getireceğim imasında bulundunuz. Seçime katılacak adaylar arasında %51 oy potansiyeline ulaşacağımı tahmin ediyorum dediniz. Sn. Avcı, parti başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı derken, dağarcığı deneyim birikimi ile doldurdunuz. 1-1-2 yüz on iki ile memleketi acil servise dönüştürenlere nazire yapıp, efendiler un var. Şeker var. İrmikte var ama kıvamına pişiremediğiniz ve vıcık vıcık yaptığınız helva bakın kıvamında nasıl pişirilir deyin.

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Sn. M.Ö Suriyeli kaptan M.H.S’nin, demir yüklü gemiyi, Libya yerine Mağusa Limanına getirdikten sonra taşıdığı 3000 ton demiri, sahte evraklar düzenlemek suretiyle, direktörü olduğunuz şirket adına devretmesi, bu tür oyunların ustası olan Ali Cengiz’in oyunlarını bile gölgede bıraktı. Şeytan’a bile vay anasını, bu kadarı benim bile aklıma gelmezdi dedirten olayda sanırım gemi liman yerine karaya oturdu. Sn. M.Ö ağaçlar ev oldu. Odunlar o evi yapmakta işe yaradı. Ama M.H.S isimli Suriyeli kaptan gibilerde inatla doğada kütük kalmak için direndi..

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Sn. Orhun Karagözlü, yapmış olduğun paylaşımda, hadde gözünüz aydın. Eczanelerde düne kadar 7 TL’ye satılan maskeler, bugün itibarıyla 89 TL. olarak hizmetinizde dedin. Sevgili Orhun, Sam amcada halka kazık atmak yasaktır.Elmor dayıda yüreğin söylerse birkez dene bakalım. Çin ÇonkFung’da marş marşşingşonk hapishanesine. Jhongardaşta elini kırar bir yerine yerleştiririm. Ana Kuzusu Yavruda ise arkadaşlar, geçireceğiniz kazık küçükse büyüğünü verelim. Yanında da auvvvv denilmemesi için zeytin yağını eşantiyon olarak verelim deniyor. Kısacası ört ki ölem durumları.

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Sn. Pelin Yükselay Dal, vu ne yaw? Bir markete gitmeye kalktım.Sanki da savaş çıktı.Millet alır da alır. Tamam anladık panik oldunuz da bu kadar da değil yahu. Bir koca market arabası dezenfektan sabun alanını gördüm. Dezenfektan zehirlenmesi da yaşaycaklar. Tavuk kalmadı markette, tavuk. Bu nedir? Bir sakin olsun millet dediniz. Sn. Dal, KKTC’de topal ördek gibi vizileyevizileye giden at, kaba yerine konan corona virüs nedeniyle bir yerlerine avroşillo sürülmüş gibi gemi azıya aldı.

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Sn. LicaŞemmedi, sosyal medyada sosyal medyada yaptığınız paylaşımda, coronavirüs ortaya çıkınca toplu buluşmalar yasaklandı. Ayinler de yasaklandı. Acaba, Camileri de kapatacaklar mı?Merak ettim dediniz. Camiler belinde kılıç. Elinde kargı. Arkasında ok ile yayı ile gelen coronavirüsü dua ile geldiği yere göndermek için camilerin kapatılmayacağı söyleniyor. Lica hanım, yağcı ve grasocular siyasilerimizin tedbir aldık, corona denen canavarın hakkından geleceğiz sallamalarına, halkta söyledikleri yalanlara, halkın inandığını sanarak bıyık altından gülmelerine hayran.

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Sn. Mustafa Mehmet Kamalı, Vay bu dincilerin başına gelenler. Can korkusu Allah korkusundan daha öndeymiş dediniz. Ve Papa Vatikan'ı. İtalya, Fransakiliseleri, Arabistan Mekke'yi,İran camileri kapattı ifadesinde bulundunuz. Ve bu Coronavirüsünden, Allah’ın da onları kurtarmayacağını anladılar. Aşı ile ilacını bulurlar diye yatsınlar kalksınlar bilim insanlarına dua etsinler dediniz. Sn. Kamalı, o böyükböyük din adamları, bizlere hep istikbalimiz göklerdedir dediler. Bizlerde ellerimizi açıp, hayaller kurarak hep gökyüzünde uçmaya çalıştık. Ama ozon tabakası dua mua dinlemeyince burun üstü yere çakıldık.

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Sn. Orhan Orsen sosyal medyadaki paylaşımınızda, bir ay önce Çin hükümeti yasa çıkartıp ihbar hattı kurarak, maske ve hijyen malzemelerini ederinden fazla satanların hepsini hapse attı. Bizim hükümetten de fırsatçılara hükümetimizden ayni uygulamanın yapmasını bekliyoruz dediniz. Aman Orhan Bey bekleyen derviş muradına ermiş derler. Ama siz bu hükümetten bunu boşuna beklemeyin. Bizim buralarda herkesin derdi başkadır. Bizim gibi garibanların ekmeği bayat, efendi hazretlerinin ise kiminin pırlantası küçük.

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Sn. Ömer Meraklı,hayırlı, huzurlu akşamlar. Her şey ucuzlayacak. Dünya Borsasında petrol yüzde otuza varan bir düşüş olmuş. Hükümete duyurulur dediniz. Aman Muhtarım sen ne yaptın?.KKTC diye isimlendirdiğimiz bu coğrafyada bir şey inse de bindirirler, çıksada yükletirler. Dolar iner bize biner. Stg. Yükselir bize yükletirler. Senin mesajdan sonra indirmeye de bindirmeye de hazırlandık. Muhtarım bugüne kadar baca eğri de olsa dumanı doğru çıkıyordu. Galiba bu defa baca tıkandı ve evin içine doluyor. Boğulmaya ramak kaldı.

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