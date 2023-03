Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar 20 Mart 2023

Mesajınız var...20 Mart 2023 Pazartesi

Sahibine Mesajlar

Sn. Ünal Üstel, CHP Başkanı, TC Cumhurbaşkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, depremde kaybettiğimiz evlatlarımız için taziyelerini bildirmek için KKTC’ye geldi. Erdoğan geldiği zaman birerli kolda hizaya geçerek, eller göbekte, bel tam ortadan kırılarak burunları yere değdirme hareketlerini, efendim, başüstüne, tabi emredersiniz kelimeleri ile süslediğiniz karşılamaya ‘Mercedes’ler ile giderken Kemal Kılıçdaroğlu’nu karşılaşmaya ‘Velesbit ‘ ile bile gitmediniz. Yeşil dütlü mum ile aranmanıza karşın Kılıçdaroğlu ile görünmekten korkulduğu için hükümet bireylerinden bir tekinizi bile göremedik. Sn. Başbakan insani davranış bir insanın utanılacak duruma düşmesini önlemektir. Korku ise ahlakın anasıdır. Türkiye’de seçimler var. Sonrasında tekerlek ters dönebilir. Dikkat edin hayat, siz planlar yaparken, KKTC'deki hükümetin başına ördüğü çoraplar olabilir.

**

Sn. Kemal Kılıçdaroğlu, gulurukyanın garacocosu gibi gurguramızda kalarak, bizi öksürüğe talim ettirmekten başka halt yapmayan, eleştiri hoşgörüsüne sahip olmayıp, aydın kişilerimiz ile gazetecilerimizi havaalanı kapılarından geri çeviren ‘Ozon Tabakasında’ gezinenlerin aksine, İsias Otel’de açılan yaramıza melhem olmak için KKTC’ye geldiniz. Hoşgeldiniz. zirziro, (Ağustos Böceği) gibi zırılamaktan başka halt yapmayanların aksine, Kıbrıslı Türklerin, kalplerinin en müstesna yerindeki ‘Sevgi alanına’ girdiniz. Bu alandan çıkan ve sorulduğu zaman şuanda kapsama alanı dışındadır. Ulaşılamıyor. Yeniden deneyin denilenlerin aksine kapsama alanından çıkmıyorsunuz. Ayşaba, Kılıçdaroğlu ok gibi doğru durdu. Eğriliğindan bırak yay utansın diyor

**

Sn. Erhan Arıklı, Başarı yolunda sürat, isteğin şiddeti kadardır. YDP’yi toparlama konusundaki istek şiddetli, ancak şampiyon meleklerimiz için taziye ziyaretine gelen Kemal Kılıçdaroğlu ile karşılaşma konusunda korkak bezirgan tavrınız, isteğinizin şiddeti enerjisi bitmeye yüz tutan batarya gibi azdı. Türkiye’den döndüğünüzde VIP bölümünde sorumlu birisinin size Kılıçdaroğlu VIP’e gelmek üzere bilgisini vermesi üzerine panikleyerek, Erdoğan korkusu ile Kılıçdaroğlu ile ayni fotoğraf karesinde görünmemek için bavullarınızı ve pasaportlarınızı almadan sıra kadem bastığınız söyleniyor. Fikri Ataoğlu ile koşarak kaçmanıza gerek yoktu. Mazallah düşseniz. Diziniz kanasa, pantolonunuz yırtılsa eliniz yara bere içinde kalsa kime meram anlatacaktınız. Sn. Arıklı korkunun ecele faydası olmaz. Gatriyaba, ne delikanlılık bilekte ne de kaşarlık etektedir. Delikanlılık yürekte kaşarlık niyettedir der.

**

Sn. Hasan Küçük Sucuoğlu’nun desteği ile Milletvekili oldunuz. Bunu rüyanızda görseniz hayıra yoracaktınız. Ama hasbelkader Milletvekili seçilmiş oldunuz. Ancak tüm Kıbrıslı Türklerin vekili olduğunuzu unutup, bazı şirketleri zorda bırakmak için her yanı faul, ‘’Ay see’’ diyenler ile birlikte kolları sıvadığınız iddia ediliyor. Haaa bu arada, bazı göz şahitleri, aile şirketinizi idare eden annenizin, Maliye’ye gidip, Bakan Alişan Şan’a, ben AK Parti’nin kadın kollarındayım. bu işimi yapacaksınız dediğini iddia ediyor. Sn. Küçük, soyadın Küçük ama dikkat et, kalkıştığın işler büyük. Yarın birileri Ay See yani görüyorum diyenler ile birlikte önünüze öyle şeyler koyarki apışıp kalırsınız. Elini tuttuğun partin, senin kimliğindir. Partin ile uyuşmayan kimliğini uyuşturmaya bak. Bir ülkede kısa boylu, tıknaz insanlar uzun gölgeler veriyorlarsa orada güneş batıyor demektir. Güneşi batırma..

**

Sn. Osman Akın, çocuklarına genel hayat üzerinden not verseler diğer şampiyon melekler gibi terbiye on üstünden on. Saygı desen onun üstünde birde yıldız. Evlatlarımın ter Kokularını özdledim diyorsun. Özlenmez mi Osman?. Böylesi terbiyeli, saygılı ülkeye büyük hizmetleri geçecek çocukların Alp ve Doruk’un yalnız ter kokuları değil efendilikleri, çalışkanlıkları ve spor aşkları da özlenir. Adalet istiyorum diyorsun. Adalet ablanın bir cinayete kurban gitmemesi ve insan elbisesi giyen para için insanlığını unutan yaratıkların ona zarar vermemesi için Kıbrıs Türk Halkı onun bekçisidir. Şampiyon Meleklerin aieleri ile seni ve sevgili eşin Ayşe’yi büyük acılar yaşatanlara Hak ve Hukuk timsali Hakkı dayı önderliğinde hak ettikleri cezayı almaları için Kıbrıs Türk halkı tek yürek oldu.

**

Sn. Bülent Günkut. bazı insanlarda, uyuşturucu, sigara, alkol gibi nesneler alışkanlık yapar. Bunlar ‘Gurrada’ arabalar gibi hayatın içinde yampuri yampuri gider. Uyuşturucu kullananlar polis tarafından yakalanıp gerekli cezayı almaları için mahkemeye sevk edilirler. Ama bazı şeyler varki, senin dinleme rekorları kıran 5 çayı programın gibi insanda alışkanlık yapar. Ama bağımlılık yapan bu alışkanlıklara polis birşey yapamıyor. İnsanları radyo başına kilitliyorsun. Ve bunu alışkanlık haline getirdin.. Bülent hocam, dört tarafı kadınlarla çevrili olduğu halde sevdiğini aldatmayan ve programı reyting rekorları kırmasına karşın şımarmayıp mütevazi kalan program sahibi erkeklere ‘Adam’ denir.

**

Sn. Devrim Barçın öncelikle CTP Lefkoşa İlçe başkanlığın hayırlı olsun. Halkın vergileri ile oluşan milyonlarca TL’yi, izaz ikram, akaryakıt, yurt dışı yolluk kalemlerine kullananlar 1 TL tasarruf yapmazken, zar zor geçinen insanların maaşlarından kesinti yapma kararı alıyorlar dedin. Sevgili Devrim, insanlar alışkanlıklarının esiridir. Kısa bir zaman dilimi öncesine göz atarsan, bu alışkanlıkların esiri olan siyasilerin, zincirin maddi açıdan en zayıf halkasını oluşturan emeklinin maaşından kesintiyi gittiklerini, mahkeme kararına karşın geri adım atmadıklarını görürsün. Emekliye ve halka gol attım diye sevinenler attıkları her golün off-side olmasından dolayı utanmanın bir erdem olduğunu bile bilmiyor. İnsanlık literatürüne geçmiş her türlü siyasi şiddeti uygulayanların, kalplerinin kör zindanında mutsuzlukla mutlu olmaya çalışmak bizim kaderimiz oldu.

**

Sn. Ruşen Yücesoylu Karakaya, Şampiyon Melekler Takımının başarılı bir sporcusu olan kızına tekrar sarılamayacaksın. Güzel kızının ‘Anne’ dediğini duyamayacaksın. Gülerken güller açan yüzünde o gülüşünü tekrar göremeyeceksin. Ama Şampiyon Meleklerimizin anılarını ölümsüzlüzleştirecek olan başkanlığını yapacağınız ‘Şampiyon Meleklerimizi Yaşatma Derneğini kurarak onları ölümsüzleştiriyorsunuz. Meleklerimizi özelde Kıbrıslı Türklerin, genelde de insan sevgisi ile dolu tüm insanların kalplerinde sonsuza kadar yaşatacaksınız. Sn. Karakaya, para uğruna insan hayatını hiçe sayan, insan elbisesi giyen yaratıkların kestikleri faturanın karşılığını ödeme günü yaklaşıyor. Paylaştıkça çoğalan tek şeyin sevgimiz olduğunu hiç unutmayalım. Ve Şampiyon Meleklere olan sevgimizi yüreklerimizde daima çoğaltalım. Çoğaltalım ki, bu sevgi ile keseceğimiz makbuzun yüksek olmasını sağlayalım.

**

Sn. Salahi Şahiner, Havaalanında güvenlikten geçerken 3 kere öttü. Onu çıkar bunu çıkar derken striptizcilere döndük. UBP-DP-YDP hükümeti de bize zam kazıklarını münasip görürken kazıklardan Abbas’ın Şerif’ine döndük. Hükümetin Ülkedeki yabancı sermayeye yasadışı imtiyazlar sağladığını” söyledin. Ve T&T Direktörü Emrullah Turanlı’nın şirketini işare ettin. Yapma Salahi’m. Vur ama öldürme. T&T’ye benim bildiğim bir on defa herbiri 25 ve 50 milyon tutarında vergi muafiyeti sağlandı. Birkaç pandemi hastanesi yol şubu gibi ihalecik. Bu kadarcık şey için koskoca şirket sahibi, Ana kuzusu birisini rahatsız etmeye değermi? Sevgili salahi, bunları gördükçe inan bir daha dünyaya gelsem cilalı taş devrinden bu tarafa geçmezdim. İş yok, para derdi yok, bunlara bakarak sinir stres yok. Gir mağaraya yat uyu. Miss gibi.

**

Sn. Turgay Hilmi KKTC isimli coğrafyada, devletin yapması gerekenleri yaparak, özellikle Almanya başta olmak üzere AB’nin siyasi anlamda KKTC ile işbirliğini geliştirmesini sağlamaya çalışıyorsun. Resmi olarak ismi konmayan Kültür Ateşesi olarak, 30 Temmuz’da Girne Amfi Tiyatrosunda Almanya’nın müzik denince isimlerinden övgü ile bahsedilen müzisyenleri ile orkestrasının Girne Amfi Tiyatrosunda sahneye alması için yoğun çalışıyorsun. Ülkeye yeni dostlar kazandırmanın uğraşı içerindesin. Maddi olarak sıfır kazanç olup bedeli sınırsız yorgunluk olan bu uğraş sonunda hükümetin 3 maymunların yanına bana ne isimli 4’ncü maymunu koyduğunu görüyoruz. Turgay hocam, Tecrübeli satış elemanı arayan mağazalara hükümette görevli dostlarımın ismini veriyorum. Gerçekten bilmeyenlere kendilerini satış konusunda çok tecrübeliler.

**

Sn. Mehmet Ağzade, 2021'in "Bay Kuzey Kıbrıs"ı olarak Tayland'da düzenlenen Mister Global Dünya Yarışması’nda ‘En İyi Fizik” ve Tayland Kültürü’nün en önemli sembolü olan fillere “En İyi Gülümseyen” (Best Smile) özel ödülüne layık görüldün. iki dalda ödüle layık görülmene karşın, Depremde kaybettiğimiz insanlara duyduğun saygı ve üzüntü nedeniyle, Ülken adına sağladığın bu büyük başarı sonrasında bazıları gibi boy boy fotoğraf çekip etrafta tantana yapmadın. 43 ülkede Kuzey Kıbrıs (North Cyprus) adını dolaştırdıktan sonra üzüldün, muhtemelen kaybettiğimiz canlar için ağladın ama 3 kenarı olana üçgen, 4 kenarı olana dörtgen, götü başı ayrı ayrı oynayan dötgen denilen İnsanlara güzel bir örnek sundun.