Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar (24 Mart 2023 Cuma)

Hükümet değişikliği, partier ile Türkiye’deki seçim

Bir devleti yönetmek önce yetenek, sonra o devlete sadakati gerektirir. Politikasını oluştururken, biyat ve emir alam üstüne kurulu eğri büğrü çizgiler ile değil, dik ve dümdüz çizgiler ister. Saray Önündeki ‘Dikili Taş’ altında atılan zarın getirdiği sayı ile tek hamlelik oyunu değil, 4-5 hamle sonrasının da hesaplandığı ‘Satranç’ oyununu oynamak gerekir. Yine ‘Saray Önünde’ dikkat denilince birerli kolda hizaya geçip tırnak kontrolü dahil, her emri uygulamak ve gel kulaklarınızı çekeceğim denilince apar topar ‘Angara, Angara ’ senin elini öpmek ister her bahtı kara şarkısı eşliğinde Ankara’nın yolunu tutmak yerine ‘Dik duruş’ gerekir.

ERLER DEĞİL GENERALLER ÜLKEYİ BİTİRİYOR

Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı. Bir at bir eri, bir er ise generalleri, generaller ise ülkeyi bitirir. Bizim ülkede çivi naldan çıktı. Nal atın ayağından düştü. At topallıyor. Erler değil sivil generaller ülkeyi bitiriyor. Ordunun bir kanadını oluşturan DP, içten içe kaynıyor. Serdar Denktaş elini ayağını partiden çekti. Serhat hocanın da bazı rahatsızlıkları olduğu duyumları var. Hasan Tosunoğlu zor teskin edildi. Daha ileri gideyim, reyting şampiyonu ‘Fısıltı Gazetesi’ 8 sütündan verdiği haberde, Hasan Tosunoğlu’nun DP’nin başına geçmek istediğini yazdı.

YDP’DE DE İŞLER İYİ GİTMİYOR

Geçtim, ordunun diğer kanadını oluşturan YDP’de de işler iyi gitmiyor. Enver Öztürk partide fena eleştiriliyor. Bir takım üyeler tutumundan ve tavrından şikayetçi. Erhan Arıklı’nın artık başkanlıktaki miyadını doldurduğunu ve değiştirilmesi gerektiğini söyleyenlerde var. İşte bu söylentiler için Erhan Arıklı’nın tüzük çalışması yaptığı ve MYK ile PM’ye kendi adamlarını seçtirmeyi hedeflediği öne sürülüyor. Kısacası partideki durum mayfoşi

BAKAN DEĞİŞTİRME İKBALDEN Mİ ÇIKTI?

Hükümetin küçük ortaklarında durum böyle de büyük ortakta daha mı iyi?. Başbakan Ünal Üstel’in, bazı bakanları değiştirme niyetinde olduğunu ima etmesi suyu bulandırdı. Zenciri çıkmış velesbit gibi olduğu yerden kımıldamayan bazı bakanlar yerine iş yapan bakanları değiştirmeyi düşünmesi yalnız parti içinde değil, cemaat arasında da eleştiriliyor. Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra’nın görevden alınacağı ve yerine Özdemir Berova’nın getirileceği iddiaları var. Özdemir Berova’nın bakanlık yapamayacağını kesinlikle iddia edemem. Neticede daha önceki deneyimleri bu işide yapabileceğinin kanıtıdır. Ama İzlem Gürçağ Altuğra’nın Allah’ı var. Çabalayıp duruyor. Eksiği yokmu? Elbette var. Ama onun arkasını toplayan bakanlığı çekip çeviren ‘’ Deren’ hanım gibi müthiş bir deneyim var. Fol yok yumurta yokken ‘İkbalden ‘ Özdemir Berova’nın çıkartılması abesle iştigaldir.

BAŞBAKAN EL İNSAF DEDİRTECEK

Neyse Maliye Bakanlığında lingiri ve pirili oynamayan. Layıkı ile işini yapmaya çalışan bir Alişan Şan var. Keza Tarım Bakanlığında da Dursun Oğuz var. Tarım Bakanlığı yapanlar arasında bence en iyiler arasında yer alır. Yahu el insaf, işini iyi yapan Tarım Bakanını alacaksınız, yine işini iyi yapmaya çalışan Alişan Şan’ın koltuğuna oturtacaksınız. Tarım Bakanlığına da Hüseyin Kelle’yi getireceksiniz. Ört ki ölem. Körler ve sağırlar bir birini oyalar. Herhalde bu aralar Başbakan ‘Angara Angara seni görmek ister her bahtı gara’ şarkısını unuttu ve birşeyleri gurcalamak ister.

BAKANLIK BEKLEYELER NE OLACAK?

Bunu da geçtim. Ama Güzelyurt bölgesinde pillerini sarj eden ve belediye başkanlığı seçimlerinde kendisine bakanlık sözü verildiği iddia edilen bir Ali Pilli var. O yediği bu çalımı unuturmu? Sanmam. Girne’de Ünal denilince vücudundaki tüm kıllar alarma girip dikilen bir Kutlu Evren var. Aradaki hüsümet nedeniyle bakanlık verilmesi düşünülmez ama beklemek onun da hakkı. Bakanlık verildikten sonra bir yerlerden ‘Vahi’ gelmiş gibi görevden alınan ve karizması yerle bir edilen UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’na itibarının iade edilmesi gerekmezmi?

MAĞUSA BÖLGESİNDE DURUM HOŞ DEĞİL

Eeee Mağusa’da suyu sıkılan ekşinin posası gibi bir kenara atılan, yılların deneyimi Sunat Atun var. Kafasında 40 tilkinin dolaştığı ve hiçbirinin kuyruklarını bir birine dokandırmayan Derviş Eroğlu gibi büyük isim var. O çıkıp ne be ama eskiden isminin altını çizdiğiniz kızımın şimdi isminin üstünümü çizersiniz der ve gardını alırsa, bir tarafta Sunat Atun diğer tarafta Derviş Eroğlu, bir genel kurulda Nockout olmazmısınız?

GENÇ MİLLETVEKİLLERİ BEKLEMEDE

Peki Sadık Gardiyanoğlu, Yasemin Öztürk gibi genç, enerjik Milletvekilleri, bir ayağını kaldırmaya çalışırken diğer ayağını köpek kapan, içi geçmiş ihtiyar takımında halen ısrar edilmesi sonrasında tavırları ne olur? Kaldıki, Sadık Gardiyanoğlu’na, Lefkoşa Belediye Başkan adayı ol kaybedersen bakan yapabiliriz sözünün verildiği de öne sürülüyor. UBP’de durum mayfoşi değil isyanfoşi. Bir gurup Ünal Üstel ile UBP’nin değil koşmak yürüyemeyeceğini belirterek, resmen cephe almış durumda.

AKSA TESTERESİ İLE KIB-TEK’İN EL VE AYAKLARI KESİLECEK

Hükümet, Kıb-Tek’in, Aksa testeresi ile elini ayağını kesmeye çalışıyor. Sonrada hadde bakalım kalk koşamazsan yürü diyecek. El-Sen haklı olarak grev silahını temizleyerek atışa hazır hale getirdi. Böyle bir durumda hükümet, köpeksiz bulduğu bu köyde değneksiz gezemeyeceğini görecek. Karşısında yalnız El-Sen’i değil sendikaları ve halkı da bulacak.

CİBUTU’DA BİLE HESABI SORULUR

Şeytanın at koşturttuğu, ‘Cibutu’da bile yaptıklarının yüzde birinin yapılması halinde hesabı fena sorulur. Devenin avurdu ile götürülen eskileri geçtim. Ama Sayıştay’ın raporunda yer alan, yasa dışı ödendiği iddia edilen 6 milyon 747 bin 535 doların hesabı verilmeli. Bu konuda top Başsavcılıkta. Çünkü, Cevizcinin çuvalından değil, ütüleye ütüleye tüysüz bırakılan kuşa dönüştürülen Kıb-Tek ile bizim cebimizden çıktı.

TÜRKİYE’DEKİ DEPREM BURALARI YERİNAN BİR EDEBİLİR

Seçimden sonra Türkiye’de değişiklik olabilir. Oradaki deprem buradaki siyaseti yerinan bir edebilir. Çağımızın hastalığına yakalanıp kafa ve kalpleri boş olup mide ve ceplerinin dolu olmasını tercih edenler Out, yeniler In olabilir. Faiz Sucuoğlu’nu unutmayalım. CHP ile görüşmesi sonrasında hem UBP genel başkanlığından hem de başbakanlıktan gitmişti. Şimdi Kılıçdaroğlu gelince bir bakarsın Erdoğan’ı tutan hükümet gitmiş bir başkaları gelmiş.

Fıkra

Niye avaz avaz bağırıyor

Ünlü bir sopranonun konserine giden baba oğul

ilgiyle konseri dinliyorlardı.

Bir ara çocuk merakla babasına sordu:

"Baba, öndeki amca elindeki sopayla niye kadını korkutuyor ?"

Baba; "Korkutmuyor oğlum, yönetiyor!"

"Eee, peki o zaman kadın niye avaz avaz bağırıyor "