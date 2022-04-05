Taner Ulutaş'tan Taşlamalar

TAŞLAMALAR

Sendikalar, kalabalık,Toplumsal Yok Oluş ve Yoksullaşmaya Hayır eylemi düzenledi

Ağalığın vermekle olacağını, dayılığın vurmakla olmayacağını hükümet öğrenmedi

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Sendikalar bu iş burada bitmedi, süresiz grevler var diyerek eylem planları yapıyor

Başbakan ve hükümeti kuran vekillerimiz içi boş şarkılarla gutsilli kadar gürlüyor

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Sendikaların başlatmayı planladıkları ‘Direniş Nöbeti’ dedikleri sok eylemler varmış

Borç yiğidin kamçısıdır, susun eliniz ile seçtiniz, cebiniz ile çekeceksiniz diyorlarmış

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Başbakanlık önünde direniş çadırı tüm heybeti ile dururken bir çadır daha kuruldu

Y.boğaziçi Belediye Çalışanları, hükmü garakuşi kararlar eskidendi diyerek karşı durdu

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Başkan Zurnacılar, belediyemiz Cittaslow’la dünyada tanınan bir belediyedir dedi

Cittaslow dünya ağıdır, bu ağ kesilirse, sel gidince kumunun kalacağını söyledi

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Yeniboğaziçi bu ünvanı Baf ve Limasol belediyelerini geride bırakarak kazandı

Ada’da Cittaslow’un başkenti biziz kapatamazsınız dedi ve oturma eylemi başlattı.

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Elektrik fena tepmeye başladı ve aç köpeklerin fırın yıktığı gibi mutfak yıkıyor

Başbakan elektrik tepmesinden şoka giren vatandaşa ‘Sabredin ‘ acı geçecek diyor

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Sanki hükümette halktı ve dondurmalı ekmek kadayıfını birilerine onlar sundu

Soğuk hava ile para da mafiş kurban olunca yakıtın da getirilmediğini savundu

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Dallar ve çiçekler rüzgârın şiddetiyle, dostlar ise dost bildiklerinin ihmaliyle kırılır

Oy verdiklerimizin yarattıkları kırgınlık yüreğe vurunca faturalara ağrı ile bakılır

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Başbakan Mart ayı müjde gibi faturaların ödeme süreleri 5 Mayıs’a uzatıldı dedi

Ayşaba bile yahu Kıb-Tek bunu zaten yapıyor başbakan dalga mı geçiyor deyiverdi

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Sunat Atun, Kıb-Tek’in 2 milyarlık borcu kurumu gırtlağından tutup, duvara sıkıştırıyor

Ma neden gazel okuyorsunuz kurumun yakıt alacak parası yok enkaz hepimizin diyor

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Kriz var diyenlerin atamalar ve görevden almalarına bakıp acıyla gülmek istiyorum

Acı varmı acı diyerek pişmiş kelle gibi sırıttıklarına bakınca öfkeden kuduruyorum

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Devrim Barçın atama ve görevden almalara harcanan paraya karun bile dayanmaz dedi

Halk bir patlarsa hükümet ile birlikte ortalığın allem gallem mansura olacağını söyledi

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Elektriğe getirilen zammı sanki Kıb-Tek yapmış gibi hedef tahtasına döndürüldü.

Zam yapanın kafasında kırılacak yumurtalar Kıb-Tek’e atılarak öfkeler söndürüldü

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Alım garantili döviz dondurmalı ekmek kadayıfı ile babamız yerine hep anamız soruldu Aksa’ya ikram ve izazda kusur yapılmazken, borç denizinde hep Kıb-Tek boğduruldu

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Eralp Şerifoğlu hocamız, Kıbrıs Türk'ünün Kaderi, Vatanından Göç etmektir dedi.

Ama nedense bu emme basma tulumba gibi kafa sallayanların marifetidir demedi

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Sosyal medya paylaşımında, hem ülkemizin içerisinde bulunduğu zavallı durumu anlattı

Hemde kökümüz derinde olsa bile yıkıldığımızda asla doğrulmayacığımıza vurgu yaptı

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Tufan hoca,ne be ama köyü köpeksiz buldunuz kaos mu yaratacağınızı sandınız dedi

Hükümette kendinizi yükselen ay sandıysanız vakti gelince tutulacaksınız deyiverdi

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Silkinin ve kendinize gelin, alkol ve elektrik zammını geri alın yoksa karışmayızı bastı

Yoksa bu halk belki bugün, kafasını duvara vurur ama yarın Bipppli eylemi boyuna astı

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Mine Atlı TDP başkanı olarak hep fakirden değil bukez Zenginden alıp, fakire verin dedi

Yoksa, menfaatleriniz için kullandığınız bu insanların vebalinde, sizi boğarız deyiverdi

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Somut çözümü görene dek başbakanlık önünden hiçbir yere ayrılmayacağını belirtildi Eyleme destek çığ gibi büyürken, bazı yüreklere korku düşürmeye başladığını söyledi

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Res Bir, yıllardır kötü yönetim nedeniyle devletin "aklını yitirdiğne vurgu yaptı

Bitmedi şimdi de yurttaşların akılları ile ekmek teknelerini kaybettiklerini anlattı

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Kriz zam zum derken ekonomi sınıfta kalmış kimi umrunda önemli olan katılmakmış

Sandıktan çıkarttıklarımız 10 üzerinden aldıkları sıfıra uu banayiyamuyu basacaklarmış

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Çiftçi bir gün bile tarlaya traktörle girsek sadece mazot için 2-3 bin TL harcıyoruz dedi,

Batıyoruz, ne görenimiz var ne duyanımız efendiler dört tambura beş ogga deyiverdi

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Herkes giderken Mersine, bizim Cumhur aklını Rum ile bozduğu için gidiyor tersine

Millet alım gücü düştü heryerde kan ağlıyor ama bizimkisi sövüyor Rumun ebesine

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Tehdit ve şantaj açıklamalarına pabuç bırakmam gelirsem ora görürsünüz diyor

Federal temele dayalı bir anlaşma diyenin ağzına bandofla ile vuracağını söylüyor

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Meclis Başkanımız Zorlu Töre’yi, Cavit amca (Covit 19 ) muah muah yaptı dediler

Zorlu Başkan mevzuata aykırı olsa bile koltuğu bırakmayacağımızı öğrenemediler.

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Belediyeler konusundaki tartışma mecliste olanca hızı ile alabildiğince devam ediyor

Fırat Ataser,her şeyi çözdük de ülkenin geleceğini sendikalar mı belirleyecek diyor

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Türkiye ile konuştuk, reform paketi içerisinde 600 milyon TL kaynak var alacağız

Ve yüzde 70-80’i batık belediyelerin borçları ödenecek ve batıkları kurtaracağız

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Belediyelerin birçoğu son demlerini oynuyor hükümetler bu çalışmayı hayata geçirmedi CTP’ninde HP’ninde bu düzenlemeyi yapmayarak bugün siyasete oynadığını söyledi

Boz Kartal

Milli Park Polisleri, adamın birini, nesli tükenmekte olduğu için koruma altına alınan bir Boz Kartal'ı kesmiş,

pişirip yerken görmüş ve derhal tutuklamışlar. Mahkemede adamın avukatları müthiş bir savunma yapmışlar:

"Bu adam ormanda yolunu kaybetmişti. Günlerdir aç olduğu için ya kartalı öldürecekti,

ya kendisi ölecekti." diye... Yargıç bu savunmayı kabul edebileceğini söylemiş.

Kararını açıklamadan önce, sanığa dönmüş:

- "Son bir şey sormak istiyorum" demiş,

- "Ben de av meraklısıyım da. Bu Boz Kartalın tadı nasıl bir şey?"

- "Valla efendim. Tam olarak Kelaynak ile Mavi Gagalı Puhu Kuşu tatlarının arasında bir şey!"