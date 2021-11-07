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Tarih yazdığı Serie A'ya döndü; Genoa'da Andriy Shevchenko dönemi

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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Genoa, teknik direktörlük görevine Andriy Shevchenko’yu getirdi. Genoa, Serie A'da 12 maçta aldığı 9 puanla 18. sırada bulunuyor.
Tarih yazdığı Serie A'ya döndü; Genoa'da Andriy Shevchenko dönemi

Kırmızı-mavili ekibin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Andriy Shevchenko, Genoa’nın yeni teknik direktörüdür. Hoş geldin hoca!” ifadeleri kullanıldı.

Ukraynalı teknik adamın, 30 Haziran 2024’e kadar sürecek bir sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar AC Milan formasını giyen Shevchenko, 2016-2021 yılları arasında Ukrayna Milli Takımı’nı çalıştırdı. Shevchenko idaresindeki Ukrayna, Covid-19 pandemisi sebebiyle bu yıl yapılan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2020) son 8 takım arasına kalmayı başarmıştı.

Shevchenko, antrenörlük kariyerinde ilk kez Serie A’da boy gösterecek.

Lige, İtalyan teknik adam Davide Ballardini ile başlayan Genoa, dün deneyimli çalıştırıcının görevine son vermişti.

Genoa, Serie A'da 12 maçta aldığı 9 puanla 18. sırada bulunuyor.

 

T24

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