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Tarihte ikinci kez: ‘Londralı hasta’ HIV pozitiften tamamen kurtarıldı

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İngiltere’de HIV pozitif bir adam, tedavi sayesinde AIDS’den tamamen kurtulan ikinci yetişkin insan oldu.
Tarihte ikinci kez: ‘Londralı hasta’ HIV pozitiften tamamen kurtarıldı

Tedaviyi yürüten ekipten Cambridge Üniversitesi profesörü ve HIV biyoloğu Ravindra Gupta şunları aktardı: “Artık ölçebileceğimiz bir virüs kalmadı (vücudunda). Hiçbir şey tespit edemiyoruz. Hasta işlevsel bir şekilde tedavi edildi ve şu anda nekahat döneminde. Ama tamamen iyileştiğini söyleyebilmek için henüz çok erken.”

Hasta çok nadir bir genetik mutasyon sayesinde HIV’e karşı bağışıklığı bulunan bir bağışçıdan kemik iliği nakli yapılması sayesinde tedavi oldu.

Vaka, bir gün AIDS’in tamamen sonlandırılabileceğine dair umudu güçlendirdi.

Tarihte daha önce HIV’den kurtulan tek insan, Almanya’da benzer bir tedavi gören Amerikalı Timothy Brown’du. Doktorlar arasında kendisine ‘Berlinli hasta’ deniyordu. Artık bir de‘Londralı hasta’ var.

Biliminsanları, AIDS’e neden olan virüsü vücuttan tamamen atabilmenin yolunu araştırmaya devam ediyor.

Dünya genelinde 37 milyon insan HIV taşıyor. AIDS 1980’lerden bu yana yaklaşık 35 milyon insanın ölümüne yol açtı.

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