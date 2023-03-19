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Tarım Bakanı Oğuz, Güzelyurt'taki ziyaretlerine devam ediyor

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Güzelyurt'ta faaliyet gösteren Kızılkan Yem Sanayi Ltd’i ziyaret eden Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, tesisin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Tarım Bakanı Oğuz, Güzelyurt'taki ziyaretlerine devam ediyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Güzelyurt bölgesi ziyaretleri çerçevesinde Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kızılkan Yem Sanayi LTD'yi ziyaret etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ziyarette yem üretimindeki sorunlar ve tesisinin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alan Oğuz, şirket yetkilileri ile görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Oğuz’a tesis ve yem sektöründeki çalışmaları hakkında bilgi veren Elmas Kızılkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Oğuz’a ziyaretinde bakanlık Danışmanı Ozan Özuyanık eşlik etti.

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