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Tarım Dairesi, haftalık gıda denetim sonuçlarını açıkladı

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Tarım Dairesi’nin 27 Ocak-2 Şubat tarihlerini kapsayan denetimlerinde, yerli ürünlerin 2’sinde tavsiye dışı koruma ürünü, 1’inde ise limit üstü koruma ürünü tespit edildi.
Tarım Dairesi, haftalık gıda denetim sonuçlarını açıkladı

Daireden yapılan açıklamaya göre, Tatlısu köyü sakini Mehmet Akkaya’ya ait yeşil çarli biber ve sarı çarli biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imhasına karar verildi.

Tatlısu köyü sakini Ali Çam’a ait domateste ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Tarım Dairesi, haftalık ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit kalıntı limitlerine göre değerlendirildi.

Analizlerde, 24 ithal ürün numunesinin tamamının temiz olduğu belirlenirken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmadı.

Yerli ürünlerde 17 numunenin 14’ü temiz çıkarken, 2 numunede tavsiye dışı bitki koruma ürünü, 1 tanesinde ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

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