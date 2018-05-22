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Taşkent Doğa Parkı’nda Biyolojik Çeşitlilik ve Biyokaçakçılık Çalıştayı

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“1.Biyolojik Çeşitlilik ve Biyokaçakçılık Çalıştayı” başladı...
Taşkent Doğa Parkı’nda Biyolojik Çeşitlilik ve Biyokaçakçılık Çalıştayı

Taşkent Doğa Parkı, Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi ve Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Center Of Excellence-Doğa Biyoizlem Koruma ve Araştırma Merkezi (DOBİKAM) işbirliğiyle iki gün sürecek olan“1.Biyolojik Çeşitlilik ve Biyokaçakçılık Çalıştayı” başladı.

Çalıştayın açılış konuşmasını, Taşkent Doğa Parkı Bilim Kurulu Üyesi ve Çevre Eğitimi Danışmanı, YDÜ Center Of Excellence-DOBİKAM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazım Kaşot yaptı. Biyolojik çeşitliliğin ülkeler için önemine değinen Kaşot, biyolojik çeşitliliğin eko-turizmin ayrılmaz bir unsuru olduğunu ve bu bağlamda biyokaçakçılıkla mücadelenin ise büyük önem taşıdığını belirtti. 

Ardından söz alan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise yaptığı konuşmada, biyolojik çeşitliliği ve biyokaçakçılığı konuşmak, tartışmak, fikir üretmek için bir araya geldiklerini, ayrıca biyokaçakçılığın ise doğaya zarar vermenin bir başka yolu olduğunu ifade etti. Bakan Ataoğlu, nesli tükenmekte olan değerlerimizin korunması ve bu değerler üzerinden yapılan biyokaçakçılığın önüne geçmek hususunda yapılan bu çalıştayın oldukça önemli olduğunu vurguladı. 

“Biyolojik Çeşitliliğin Turizime Yansıması Önemli”

Doğamızın korunması ve varlıklarımızın yok olmaması gerektiğini dile getiren Bakan Ataoğlu, “biyolojik çeşitliliğin turizime yansıması önemli. Bu bağlamda biyokaçakçılıkla da mücadele ederek, biyolojik çeşitliliğimizi ön plana çıkarıp, bu değerlerimizi nasıl tanıtabiliriz, nasıl koruyabiliriz ve turizmin içersine nasıl katabiliriz gibi soruların çözümlerini, bu çalıştayda sizlerle birlikte analiz etmekten memnuniyet duyuyorum” dedi.


“Bütün Çocukları İlkokuldan İtibaren Çevre Eğitimine Alacağız”

Çalıştaydan çıkacak neticenin Taşkent Doğa Parkı’yla birlikte yürüttükleri eğitim alanındaki çalışmalara da katkı sunacağını belirten Bakan Ataoğlu, “bütün çocukları ilkokuldan itibaren çevre dersi vererek çevre eğitimine alacağız. Bu eğtimlerdeki kazanımları ebevenylerine de yansıtacak olan çocuklarımızla bu alandaki bilinç düzeyi ve duyarlılığı arttırmayı hedefliyoruz” diyerek sözlerini noktaladı. 

Organziasyonda, konu üzerinde uzman akademisyenlerin yanı sıra, alanında uzman kişi ve örgüt temsilcileri, ilgili devlet kurumları yetkilileri ve sivil toplum örgütü temsilcileri de yer aldı.

Biyolojik çeşitliliğin yanı sıra, biyokaçakçılığın ise ilk kez ele alındığı çalıştayın ikinci gününün finalinde ise masaya yatırılan mevcut değerler, sorunlar ve çözüm önerilerini kapsıyan bir bildiri ile basın açıklaması yapılacak. 

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