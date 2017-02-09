Taşkent Haspolat yolunda feci kaza! 2'si çocuk 5 yaralı!

Ülkemizde trafik kazaları bitmek bilmiyor. Bugün sabah saatlerinde Taşkent Haspolat arasında feci bir kaza meydana geldi.Kazada bir araç takla atarak ters döndü.
Takla atan araçta sıkışan 2'si çocuk 5 kişinin yaralandığı ve Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.
Araçta sıkışan yaralıların sağlık durumunun ciddi olmadığı bildirildi.
Polisin olayla ilgili soruştuması sürüyor..
Detaylar birazdan...
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