 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.564
  • Altın 148,103
  • Dolar 3,7069
  • Euro 3,9667
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAİşte referandum tarihi!

Taşkent Haspolat yolunda feci kaza! 2'si çocuk 5 yaralı!

» »
Taşkent Haspolat yolunda feci kaza! 2'si çocuk 5 yaralı!
Taşkent Haspolat yolunda feci kaza! Araçta sıkışanlar var...

Ülkemizde trafik kazaları bitmek bilmiyor. Bugün sabah saatlerinde Taşkent Haspolat arasında feci bir kaza meydana geldi.Kazada bir araç takla atarak ters döndü.

Takla atan araçta sıkışan 2'si çocuk 5 kişinin yaralandığı ve Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.

Araçta sıkışan yaralıların sağlık durumunun ciddi olmadığı bildirildi.

Polisin olayla ilgili soruştuması sürüyor..

Detaylar birazdan...

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • LTB 800 fidan dikiyor07 Şubat 2017 Salı 11:24
  • Harmancı: “İnşaat ruhsatı verirken ağaçlandırma şartı koyduk”05 Şubat 2017 Pazar 11:14
  • Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova Bayraktar Ortaokulu inşaatını inceledi.04 Şubat 2017 Cumartesi 12:06
  • Vatandaşlara uyarı.! Telekomünikasyon bugün kazı yapacak04 Şubat 2017 Cumartesi 08:50
  • Lefkoşa Kaymakamlığı duyurdu03 Şubat 2017 Cuma 16:08
  • Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan halka çağrı...03 Şubat 2017 Cuma 14:46
  • Lefkoşa'da çalıştığı iş yerini soydu03 Şubat 2017 Cuma 09:58
  • Erhürman bilgilendirme toplantılarına Lefkoşa’da devam etti03 Şubat 2017 Cuma 08:41
  • Lefkoşa’da 8 işletmeye “Beyaz Yasemin” sertifikası02 Şubat 2017 Perşembe 14:00
  • Gönyelili dikkat! 6 saat elektrik enerjisi verilemeyecek...01 Şubat 2017 Çarşamba 13:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti