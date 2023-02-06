Tatar: Adıyaman’da enkaz altında kalan öğrencilerin kurtarılması için her şey yapılıyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adıyaman’da bir otelde enkaz altında kalan Gazimağusa Türk Maarif Koleji voleybol takımındaki öğrencilerin kurtarılması için her şeyin yapıldığını, bölgeyle iletişim halinde olduklarını kaydetti.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Okyay, Vali ve AFAD yetkileriyle görüştüklerini de söyleyerek, “Girişimlerimiz sabahtan beri devam ediyor” dedi.

Pegasus yetkileriyle temasta bulunduklarını, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun desteğiyle gerekli izinlerin alındığını belirten Tatar, sivil savunma ekiplerinin bugün saat 15.00’te Ercan’dan Adıyaman’a hareket edeceğini söyledi.

Tatar, sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantı sonrasında açıklama yaptı.

Türkiye'de, Kahramanmaraş'ta saat 03.17'de meydana gelen, Kahramanmaraş dışındaki yerleşim yerlerinde de etkili olan depremin burada da hissedildiğini kaydeden Tatar, “Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına Büyük Türk milletine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaraların en erken zamanda sarılmasını diliyorum… Büyük bir acı. Kıbrıs Türk halkı Türkiye’nin acısını yüreğinde hissediyor” dedi.

Bu sabah saatlerinde Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Mili Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca’nın katıldığı bir toplantı yapıldığını kaydeden Tatar, “Cumhurbaşkanlığı’ndaki Kriz masası görev başındadır” şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtarma çalışmaları için uluslararası çağrısı olduğunu belirten, KKTC’den de sivil savunma ekiplerinin oluşturulması, en erken zamanda deprem bölgelerine ulaştırılması için karar ürettiklerini kaydederek, Tatar, Bakanlar Kurulu’nda konunun diğer yönlerinin ele alındığını belirtti.

Depremde hayatını kaybedenler olduğunu belirten Tatar, yaşamını yitirenlere, rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.