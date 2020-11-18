Tatar, Alman Büyükelçi Kremp'i Kabul Etti

Büyükelçi Kremp Cumhurbaşkanı Tatar’ı seçim sonuçlarından dolayı tebrik ederek görevinde başarı diledi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve Rum tarafı ile iş birliğini öngören iki devlete dayalı politikasını anlattı ve başta doğrudan uçuşlar olmak üzere, Kıbrıs Türk halkına karşı uygulanan izolasyon ve kısıtlamaların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, bunların kaldırılmasını ve AB’nin geçmişte Kıbrıs Türk halkına yapmış olduğu vaatlerin yerine getirilmesini istedi.

Tatar, Kıbrıs Türk tarafının uluslararası alanda adil ve eşit bir muamele görmesi, iki taraf arasındaki siyasi ve ekonomik dengesizliğin kaldırılması ve AB’nin bugüne kadar Kıbrıs Türklerine uyguladığı ayrımcılığı gidermesi konularında Almanya’nın katkıda bulunmasını beklendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, ayrıca, Kıbrıs Türk tarafının yarım asırdan fazla bir süredir Kıbrıs’ta bir uzlaşı elde etmek için olumlu tavır sergilediğini ancak, Rum tarafının uzlaşmaz tutumundan dolayı görüşmelerin sonuç vermediğini örnekleriyle anlattı. Kıbrıs meselesinde ilerleme sağlamak için yeni bir sayfa açılmasının şart olduğunu ifade etti.

Kremp, Kıbrıs meselesinde bir uzlaşı sağlanması için Almanya’nın taraflara istemeleri halinde yardım etmeye her zaman hazır olduklarını, bundan memnuniyet duyacaklarını belirtti.