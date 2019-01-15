Tatar, Beşparmak Düşünce Grubu ile bir araya geldi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, dün akşam Beşparmak Düşünce Grubu ile bir araya geldi.
UBP’den yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Merit Otel’deki toplantıda iç ve dış konularla ilgili görüş alış verişinde bulunuldu.
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, dün akşam Beşparmak Düşünce Grubu ile bir araya geldi.
UBP’den yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Merit Otel’deki toplantıda iç ve dış konularla ilgili görüş alış verişinde bulunuldu.
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