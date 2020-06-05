Tatar: Geçişlerde PCR testi kaçınılmaz

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sınır kapılarının açılması konusunda İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin tüm üyelerinin olumlu görüş belirttiğini söyleyerek, hükümetin bu konuda ivedi şekilde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Ersin Tatar ise KKTC hükümetinin aldığı her türlü kararın bilim kurullarının tavsiyesiyle alındığını, dolayısıyla bugünkü toplantının ardından da bilim kurullarına iletilecek bir süreç izleneceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın daveti üzerine bugün Cumhurbaşkanlığı’nda geçiş kapılarıyla ilgili durumun değerlendirildiği toplantıya Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Sağlık Bakanı Ali Pilli katıldı.

Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Erhan Erçin, Cumhurbaşkanlığı Teknik Komiteler Koordinatörü Meltem Onurkan Samani, İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin Eş Başkanı ve Kıbrıslı Türk üyeleri de hazır bulundu.

Toplantının ardından sırasıyla Başbakan Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı basına açıklamada bulundu.

AKINCI

Akıncı, bugünkü toplantıda ana gündemin, geçiş kapıları olduğunu, toplantıya Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin yanı sıra İki Toplumu Sağlık Komitesi Başkanı ve tüm üyelerinin katıldığını söyledi.

Akıncı, İki Toplumlu Sağlık Komitesi üyelerinin, Rum meslektaşlarıyla yaptıkları telekonferans ve Rum tarafının sunduğu kapsamlı epidemiyolojik rapor ışındaki değerlendirmelerini ve Rum tarafının 8 Haziran’dan itibaren belli birtakım grupların güneye geçişleriyle ilgili öneriyi nasıl değerlendirildiklerini, sağlık perspektifinden dinlediklerini belirtti.

“8 HAZİRAN’DA HEMFİKİR OLDUKLARI MESAJI VERİLDİ”

Tüm üyelerin görüşlerini aktardığını, oy birliğiyle komitenin tüm üyelerinin net duruş sergilediklerini söyleyen Akıncı, “İki tarafın verilerini değerlendirdikleri zaman, iki taraf arasında geçişlerin başlayabileceği ve bunun da 8 Haziran tarihi olabileceği konusunda hemfikir oldukları mesajı verildi” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, böylesi bir konuda, rotayı çizecek olanın sağlık olduğunu, siyasetin onu takip edeceğini, siyasi mülahazalarla hareket edilmemesi ve kararlar üretilmemesi gerektiğini kaydetti.

Her atılan adımın siyasi sorumluluğu bulunduğunu dile getiren Akıncı, sağlık açısından son derece önemli bir salgınla karşı karşıya kalınan bu dönemde, ilk sözü söyleyecek olanın bu alandaki uzmanlar olduğunu vurguladı.

İki Toplumlu Komitede, Sağlık Bakanlığı müdürleri, eski başhekimler, emekli müdürler, uzmanlar bulunduğunu dile getiren Akıncı, onların görüşlerinin önemli olduğunu kaydetti.

Hükümetin de sağlık ve bilim kurulları bulunduğuna işaret eden Akıncı, hükümetin bu konuyu değerlendireceğini ve ona göre kendi tavrını ortaya koyacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu tavrın fazla gecikmeden ve sağlığın öngördüğü rota çerçevesinde olması beklentisindeyim. Bunun böyle olması gerektiği düşüncesindeyim. Bu aşamada bundan fazla bir değerlendirme yapmak istemiyorum” dedi.

Gereksiz yere 1500 ailenin derdini daha da büyütmenin söz konusu olmaması gerektiğini düşündüğünü söyleyen Akıncı, “Tedaviye gidecek olan, eğitim görecek olan, ekmek parasını kazanmak için gün bekleyen, gün sayan insanlara sağlık gerekçeleri dışında nedenlerle engel olunmamalıdır. Sağlık ana meselemiz olmaya devam etmelidir. Bu konuda da hükümetin çok ivedi şekilde hareket etmesi gerekmektedir” diye konuştu.

TATAR: “KENDİ BİLİM KURULUMUZLA GÖRÜŞMEK İÇİN TOPLANTIYA ARA VERDİK”

Başbakan Ersin Tatar da Cumhurbaşkanı’yla dünkü toplantının ardından Güneye geçişler konusunda yeniden toplantı yaptıklarını, Sağlık Komitesi üyelerinin de hazır bulunduğu bu toplantıda bilimsel anlamdaki gerçeklerin değerlendirildiğini belirterek toplantıya konuyu kendi bilim kurullarıyla da görüşüp süreci ona göre değerlendirmek için ara verdiklerini söyledi.

“Hepimizin temennisi insanlarımızın geri işlerine gidebilmesidir” diyen Tatar, Güney Kıbrıs’taki vakaların devam ettiğini ancak İki Toplumlu Sağlık Komitesi uzmanlarının oradaki vakaların da kontrol altında olduğunu dile getirdiğini bunun da kendilerini bir bakıma rahatlattığını söyledi.

Tatar, bu işin nasıl, hangi tarihte olabileceğinin bilim kurullarının vereceği karara bağlı olduğunu vurgulayarak, Sağlık Bakanı’nın da bu doğrultuda görüş belirttiğini, bilim kurullarıyla da değerlendirme yaptıktan sonra bu konuyu yeniden gündeme getireceklerini belirtti.

“HÜKÜMETİN KARARLARI BİLİM KURULLARININ TAVSİYESİYLE”

KKTC hükümetinin aldığı her türlü kararın bilim kurullarının tavsiyesiyle alındığını, dolayısıyla bugünkü toplantının ardından da bilim kurullarına iletilecek bir süreç izleneceğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı’nın da katılımıyla gerçekleştirilen bu toplantıyla doğru yönde bir çalışma ortamının yaratılması ve sürdürülmesi yönünde bir çaba içerisinde olduklarını, konunun hasassiyetinin bilinci içerisinde bir süreç yönetmeye çalıştıklarını belirten Tatar, şöyle devam etti:

“HASSASİYETLER DİLE GETİRİLDİ”

“İnsanlarımızın işlerini kaybetmemeleri ve işlerine dönebilmeleri için, dün eylemde dile getirdikleri endişeleri de dikkate alıyoruz. Onlara da buradan seslenmek istiyorum: Cumhurbaşkanı’yla yapılan toplantıda, hassasiyetler bir kez daha dile getirilmiştir. Biz de onların duyarlılıklarına saygı duyuyoruz fakat bizlerin de büyük sorumlulukları vardır. Bu konunun çözümlenmesi için Sağlık Bakanlığı bu işin şartlarını ve koşullarını değerlendirmektedir.”

PCR TESTLERİ İÇİN PLANLAMA

Tatar, iki farklı kesim olduğunu Türk kesiminde vaka sayısı sıfır iken Rum kesiminde kontrol altında olsa da vakalar bulunduğunu, dolayısıyla PCR testi yapmanın kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, Sağlık Bakanı’nın ve ekibinin bu testlerin yapılmasını takvimlendirmek için planlama yapacağını söyledi.

Test yapılacak kişi sayısının önemli miktarda olduğunu ve PCR’ın zahmetli olduğunu ifade eden Tatar, yeterli sayıda test kiti olduğunu, önemli olanın bunun zaman ve düzeninin belirlenmesi olduğunu ifade etti.

Güneyden kuzeye gelinmesiyle ilgili düzenlemenin de tartışılması gerektiğini, en önemlisinin halkın sağlığını korumak ve elde edilen başarının korunması olduğunu vurgulayan Tatar, genel anlamda KKTC halkının sağlığı, mutluluğu ve esenliği için doğru adımları doğru zamanda atmaya çalıştıklarını belirtti.

Başbakan Ersin Tatar, “Öyle görünüyor ki bu iş çok da uzamayacaktır çünkü netice itibariyle bir yol haritası ortaya çıkmıştır, bize Sağlık Komitesi üyelerinin verdiği bilgiye göre onların uzmanları da bizi başarılı buluyorlar. Aynı sorumluluk bilinciyle sıkıntı doğmaması için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.