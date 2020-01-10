  • BIST 118.664
  • Altın 294,220
  • Dolar 5,8693
  • Euro 6,5257
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Tatar: Güzel bir görüşme gerçekleştirdik

» »
Tatar: Güzel bir görüşme gerçekleştirdik
Tatar: Güzel bir görüşme gerçekleştirdik

Başbakan Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası, BRT’ye değelendirmelerde bulundu.

1 Saatten fazla süren görüşmenin pozitif bir havada geçtiğini belirten Tatar, ekonomik konuları ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.

Tatar, “ Sorunlarımızı, konuştuk… Çeşitli meselelerimizi ele aldık… Sayın Cumhurbaşkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için 2019 Yılı’na ait altyapı ve reel sektör yatırımlarına yönelik olarak ayrılan 170 Milyon Tl’lik kaynağın ödenmesi için talimat vermiştir… Güzel bir görüşme gerçekleştirdik…” dedi.

Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili de genel değerlendirme yapıldığını belirten Tatar, “ Sayın Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri yasal zeminde ele almaya devam edeceklerini söylemiştir… Bu bağlamda KKTC’ye de önem verdiklerini ifade etmiştir… Gönül birliği içerisinde bu süreci beraber yürütmemiz konusunda hemfikir olduğumuzu teyit ettik” diye konuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Doğanköy’de kanalizasyon çalışmasından dolayı yol trafiğe kapatıldı10 Ocak 2020 Cuma 19:27
  • İskele-Gazimağusa Anayolunda 3 Bisikletli duran araca çarptı10 Ocak 2020 Cuma 18:52
  • Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Sanayi Odası’ndaki KKTC Ofisi törenle açıldı10 Ocak 2020 Cuma 18:45
  • Son Dakika: Tır araç alev aldı10 Ocak 2020 Cuma 18:09
  • Girne-Değirmenlik anayolunda tır araç alev aldı10 Ocak 2020 Cuma 18:08
  • Erdoğan, Tatar, Özersay görüşmesi sona erdi10 Ocak 2020 Cuma 18:04
  • Erdoğan Tatar'ı kabul etti10 Ocak 2020 Cuma 17:49
  • Cumhurbaşkanı Akıncı yağışlardan olumsuz etkilenen Angolem köyünü ziyaret etti10 Ocak 2020 Cuma 17:36
  • HP Genel Başkan Vekili Senin: “Kudret Özersay halkın adayıdır”10 Ocak 2020 Cuma 17:03
  • Erhürman, Kar-İş’i ziyaret etti10 Ocak 2020 Cuma 15:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti