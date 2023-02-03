Tatar, Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) güçlü bir heyetle KKTC’ye gösterdiği ilgi ve yakınlıktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek lider bir ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin dev projelere imza atmasını ve TOBB’un girişimlerini memnuniyetle takip ettiklerini kaydetti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın çeşitli platformlarda yer alabilmesinin önemli gelişmeler olduğunu belirten Tatar, son yıllarda yapılan çalışmaların netice vermekte olmasının ve iki devletin egemenliğinin esas olarak kabul edilmesiyle bir antlaşmaya varılabileceğine ilişkin Kıbrıs’ta yeni zemin ve siyasetin şekillenmesinin memnuniyet verici gelişmeler olduğunu ifade etti.

Tatar, başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteği ve girişimleriyle KKTC’nin adının dünyada daha da duyulmasının siyasi zemini Kıbrıs Türk tarafının lehine çevirdiğini kaydetti.

Federasyon ve içerdiği tehlikelerin artık geride kaldığını ifade eden Tatar, yeni siyaset ile KKTC’nin güçlenmesinin önemine işaret etti.

Önemli olanın potansiyeli yakalamak olduğunu belirten Tatar, tarımsal üretim, yükseköğretim gibi bölgenin zenginliklerinin Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olarak KKTC’nin potansiyelini oluşturduğunu söyledi.

Bu potansiyeli yaratırken ve ülkenin sosyal ve ekonomik yapısını güçlendirirken yapılan iş birliğinin önemine değinen Tatar, daha güvenli ve refahın yakalanabileceği bir gelecek için çalışmaya devam edileceğini söyledi.

Uygulanan ambargoları ve engelleri dolaylı yoldan birlik içinde aşabilmek için birtakım proje ve çalışmaların olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, TOBB ve KTTO’nun iş birliğinin öneminin altını çizdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik ilişkilerinin gelişmesine büyük önem verdiklerini belirterek, ortak odanın kurulduğunu belirtti.

Hisarcıklıoğlu, Kıbrıs Türk halkının daha da zenginleşmesine yönelik her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını kaydetti.

KKTC ekonomisinin dünya ekonomisine entegre olması için uğraş verdiklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu, Kıbrıs Türk halkına 2004 yılında verilen sözlerin tutulmamasından dolayı duydukları rahatsızlığı ifade ederek, TOBB olarak vizyonları ve çalışmaları hakkında Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi verdi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile yakın ilişkilere değinen Hisarcıklıoğlu, iş insanlarının karşılıklı yakınlaşmaları ve ortak konferans düzenlemeleri konusunda çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Yatırım ortamlarının geliştirilerek KKTC’nin yatırım konusunda dünyanın cazip bir yeri haline gelmesi konusundaki çalışmalara Cumhurbaşkanı Tatar’ın da destek verdiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, ekonomik reformların ve KKTC’nin dünya ile bütünleşebilmesi yönündeki çalışmaların önemini dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu, 6 ülkenin katılımıyla 17 Şubat’ta İstanbul’da gerçekleşecek olan Ortak Türk Ticaret Sanayi Odası Genel Kurulu’nda Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın gözlemci üye olmasını onaylayacaklarını açıkladı.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Dr. Çağın Zort da hazır bulundu.