Tatar “ Hükümet emirname ile inşaat sektörünü batıracak”

Ersin Tatar, Yapılmaya çalışılan emirnameye KTMMOB, KT Mimarlar Odası, KTTO, Genç İşadamları Derneği ve diğer bazı sivil toplum örgütlerinin tepkisinin gayet doğal olduğunu ifade etti.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, son günlerde gündemi meşgul eden Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi emirnamesi konusunda bir açıklama yaparak “ hükümetin yanlış bir adım atarak ülkenin en önemli sektörlerinden biri olan inşaat sektörünü batırmaya çalıştığını, bunun yanı sıra halka da zarar verdiğini ” söyledi.

Tatar, Akdoğan’da bir toplantı sırasında yaptığı açıklamada, “ ülkenin önemli sektörlerinden biri olan, pek çok sektörü ayakta tutan inşaat sektörünü ben yaparım olur mantalitesi ile ani bir kararla sekteye uğratmanın acemilik ve iş bilmezlik olduğunu” ifade etti.

“UBP’nin hükümette olduğu hiçbir dönemde bir tek emirname bile yayımlamadığını” ifade eden Tatar, “ biz ülkeyi emirnamelerle değil imar planlarıyla yönetmenin doğru olduğunu biliyoruz ve bu doğrultuda hareket ediyoruz,” dedi.

“ Hükümete gelir gelmez 55/89 sayılı imar yasasında emirnamelere imkan kılan maddeleri ortadan kaldırıp ilgili STÖ ve tüm paydaşlarla 55/89 sayılı imar yasasını köklü değişikliğe uğratacağız” şeklinde konuşan Tatar, “Kasım 2016 da Mağusa - İskele ve Yeniboğaziçi için başlatılan imar planı sürecinde aniden hiçbir sivil toplum örgütünün görüşü alınmadan emirnamelerle karşı karşıya kaldığımızı ve bunun kabul edilemeyeceğini” söyledi.

Ersin Tatar, Yapılmaya çalışılan emirnameye KTMMOB, KT Mimarlar Odası, KTTO, Genç İşadamları Derneği ve diğer bazı sivil toplum örgütlerinin tepkisinin gayet doğal olduğunu ifade etti.

Tatar devamla, hükümetin geçici değil kalıcı işlerle uğraşması gerektiğini, aslolanın emirnameler değil imar planları olduğunu söyleyerek hükümetin beceriksizliğinin halktaki kendilerine olan güveni bitirdiğini ve bu tür adımların ülke ekonomisine olumsuz yönde zincirleme etki edeceğini belirtti.

“Bölgenin gelişmekte olan bir bölge olduğunu da ifade eden UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, “ne zaman kaldırılacağı belli olmayan bir emirname ile ülkenin ekonomik sektörlerini kilitlemeye kimsenin hakkı yoktur” dedi.

“Gerek Maliye Bakanı gerekse Başbakanın konu ile ilgili uzman görüşlerinin halen daha alınmadığını” ifade ettiğini de söyleyen Tatar, “İçişleri Bakanının bu konudaki acelesinin ne olduğunu ve neden emirnamede ısrar ettiğini anlamadığını” söyledi.