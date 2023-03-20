Tatar, “İşle-Kazan-Paylaş” sloganıyla düzenlenen depremzedelere yardım kermesine katıldı

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “İşle-Kazan-Paylaş” sloganıyla Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde depremzedelere yardım kermesine katıldı.

Etkinlikteki konuşmasına, böylesine anlamlı bir etkinlikte bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Tatar, hep birlikte daha güzel günleri yakalayabilmek için mücadele eden ülkenin geçmişine bakıldığında çok acılar çekmiş bir halkın şu andaki temsilcileri olarak öğrencilerin ülke, vatan ve Türkiye sevgisi ile eğitimlerini sürdürmesinin, en büyük temennisi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, halen 6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinin acısını yaşadıklarını belirterek bu acının ve hayatını kaybeden canların unutulmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine sabır dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü; “Biz, duyarlı bir milletin evladıyız. Vicdanlı, memleket sevgisiyle eğitim almış ve kader birliği yapmış insanlarız. Bu acıyı yaşarken duyarlılığımızı göstermek durumundaydık. Deprem felaketinde KKTC hemen yardıma koştu. Tüm kurum ve kuruluşlarıyla arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına katıldı.

Biz Anadolu’nun kopmaz bir parçası olarak Kıbrıs’taki mücadelemizi devam ettirdik ve ettirmeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti her zaman yanımızdaydı ve yanımızda olmaya devam edecektir.

Çeşitli uluslararası entrikalarla bizi Anavatan’dan koparmaya çalışanlara biz her zaman Türkiye ile beraber yanıt verdik. Türkiye’nin garantörlüğünde Türk askerinin caydırıcı bir güç olarak adadaki varlığı ile şu anda bağımsız, özgür bir şekilde onurumuzla bu ülkede yaşamanın mutluluğu içerisinde olduğumuzu, sizin geleceğiniz için uluslararası camia ile paylaşmaya devam edeceğiz. Kıbrıs Türk halkının bekası için yapılan çalışmaları önemsiyor ve size başarılar diliyorum.

Bugün burada düzenlenen kermese katkı koyanlara yürekten teşekkür ederim. Biz duyarlı bir halk olarak her zaman ihtiyacı olan herkesin yanındayız. Deprem bölgelerinden KKTC’ye gelen misafirlerimiz vardır. Böyle zor günlerde elbette sizin yanınızda olacağız. Özellikle çocukların ve gençlerin eğitiminin kesintisiz olarak devam etmesi için KKTC’nin okulları size açıktır. Buradan tüm deprem bölgelerindeki öğrencilere sesleniyorum; onların acısı bizim acımızdır. İnşallah en kısa sürede milletimizin, devletimizin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin gücüyle yaralar sarılacak ve eğitime devam edilecektir.”