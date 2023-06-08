Tatar: Kıbrıs Türk gencini haksız kısıtlamalarla tutsak etmeye çalışmanın vicdani dayanağı olamaz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs Türk gencini haksız kısıtlamalarla tutsak etmeye çalışmanın hiçbir meşru ve vicdani dayanağı olamaz” dedi.

Çeşitli branşlarda Kıbrıslı Türk sporcuların elde ettiği derecelerle ilgili açıklama yaparak başarılı sporcularımızı tebrik eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs Türk gencini haksız kısıtlamalarla tutsak etmeye çalışmanın hiçbir meşru ve vicdani dayanağı olamaz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklaması şu şekilde;

“Şht. Turgut Ortaokulu’nun atletizmde Türkiye Şampiyonu olması, YDÜ Koleji Erkek Basketbol Takımı’nın Türkiye ortaokullar arası basketbol finallerine kalması, KKTC’li taekwondo ve kempo sporcularıyla, Hala Sultan İlahiyat Koleji Erkek Hentbol Takımı, Levent Koleji Kız Basketbol Takımı’nın Türkiye ve Azerbaycan’da elde ettiği başarılarla birlikte, dans, vücut geliştirme ve daha birçok spor branşında elde edilen dereceler hepimize büyük gurur yaşatmıştır.

Kıbrıslı Türk gençlere yönelik uygulanan haksız ve insanlık dışı spor ambargolarına rağmen sporcularımızın elde ettiği bu başarılar, Kıbrıs Türk gençliğinin imkân sağlanması durumunda neleri başarmaya muktedir olduğunun en büyük kanıtıdır.

Evlatlarımızın, türlü kısıtlamalara rağmen bize başarılarıyla yarattıkları bu haklı gurur, tüm dünya kamuoyuna karşı da verilen çok güçlü bir mesajdır.

Demokrasi, insan hakkı şiarını ağzından düşürmeyen, sporun barış, dostluk ve kardeşlik olduğunu vurgularken aynı zamanda Kıbrıs Türk gencini haksız kısıtlamalarla tutsak etmeye çalışan bu anlayışın hiçbir meşru ve vicdani dayanağı olamaz.

Çağ dışı bu kısıtlamalara karşı verdiğimiz mücadele, böylesi başarılara şahit oldukça çok daha kararlı sürecektir, bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Tüm sporcularımızı, ailelerini ve antrenörlerimizi en içten duygularımla tebrik eder başarılarının daim olmasını dilerim.”