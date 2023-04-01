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Tatar: Otizmli çocukların, eğitim sistemi içinde ve toplumda yer bulması hedeflenmelidir

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, otizmli çocukların eğitim sistemi içinde ve toplumda yer bulmasının hedeflenmesi gerektiğini vurguladı.
Tatar: Otizmli çocukların, eğitim sistemi içinde ve toplumda yer bulması hedeflenmelidir

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, erken tanı, özel eğitim ve doğru beslenme gibi faktörler sayesinde otizmli çocukları yaşıtlarıyla birlikte aynı okulda okuyacak seviyeye getirmenin mümkün olabileceğini kaydeden Tatar, otizmli bireylerin toplum içindeki görünürlüğünün artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın mesajı şöyle:

“Sebebi henüz tam olarak bilinmese de otizmde erken tanı, özel eğitim ve doğru beslenme gibi faktörler sayesinde otizmli çocukları, yaşıtları ile birlikte aynı okulda okuyacak seviyeye getirmenin mümkün olabileceği bilinmektedir. 

Otizm tüm toplumlarda, sosyal statü farkı gözetmeden görülmektedir. Otizmli çocuklarımız ile iletişimde en önemli adım, erken tanı olup bilinen en önemli tedavi ise yoğun ve sürekli özel eğitimin yanı sıra doğru beslenmedir. Biz tüm bunların ‘farkındayız.’ Otizmli çocukların, eğitim sistemi içinde ve toplumda yer bulması hedeflenmelidir. Otizmde, erken tanı ve erken bireysel kaynaştırma eğitimi sonucu, sorunların büyük bir bölümünün aşılabilmekte olması dolayısıyla otizmli bireylerin toplum içindeki görünürlüğünün artırılmasının önemini yinelemekte fayda görüyorum. 

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü vesilesiyle genelde tüm çocuklarımızın, özelde ise otizmli çocuklarımızın insan haklarını ve temel özgürlüklerini eşit şekilde kullanmasına, hak ve özgürlüklerinden yararlanmasına katkı koyan, başta ebeveynleri olmak üzere tüm eğitmenlerine, ortaya koydukları hassasiyetten ötürü teşekkür ederim.

Otizmli çocuklarımızın, eşit koşullarda toplumun bir parçası olmasının ve eğitim almasının, önemli hedeflerimizden olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Her zaman özverili bir şekilde, özel eğitime gönül vermiş tüm eğitimcileri ve çalışanları da bu vesileyle kutluyorum.”

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