  • BIST 87.888
  • Altın 312,379
  • Dolar 6,4091
  • Euro 7,1353
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Tatar, sağlık çalışanları ile biraraya geldi

» »
Tatar, sağlık çalışanları ile biraraya geldi
Tatar, sağlık çalışanları ile biraraya geldi

Başbakan Ersin Tatar bugün Koronavirüs (COVID-19) konusunda sağlık alanında faaliyet gösteren paydaşlar ile bir araya geldi.

Toplantıya, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Hemşireler Birliği, Tıp-İş, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, KAMU-SEN, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), KAMUİŞ başkanları ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi ile göğüs enfeksiyon ve anestezi şefleri yanı sıra bazı hekimler de katıldı.

 

COVID-19 Danışma Kurulu oluşturuldu…

Koronavirüs (COVID-19) konusunda ülkede yaşanan gelişmelerin yakından izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla yapılan ve iki saat devam eden toplantıda, toplantıya katılanların oluşturacağı Başbakanlık COVID-19 Danışma Kurulu’nun kurulmasına karar verildi.

 

Sağlık personelimiz en büyük güvencemizdir…

Başbakan Tatar, toplantıdan büyük bir memnuniyet ile ayrıldığını, devlet hastanelerinde büyük bir özveri ile çalışan sağlık personelinin halkımızın sağlığı için en büyük güvenceyi oluşturduğunu vurguladı.

 

Özel hastane ve hekimlerin desteği tam…

Kamu sağlık çalışanları ve örgütleri ile yapılan toplantının ardından, Başbakan Ersin Tatar, Serbest Çalışan Hekimler Birliği ile Özel Hastaneler Birliği Başkanları ve temsilcileri ile de ayrı ayrı bir araya geldi. Hükümetin aldığı tedbirlerin yerinde olduğunu dile getiren ve destek belirten Serbest Çalışan Hekimler Birliği ile Özel Hastaneler Birliği işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

 İşbirliği ile olumsuzlukların üstesinden geleceğiz…

Özel çalışan hekim ve hastanelerin önerilerini dileyen Tatar, Koronavirüs (COVID-19) konusunda atılması gereken adımlarla ilgili çok kıymetli öneriler aldıklarını dile getirdi. Tatar, serbest çalışan hekimler ile özel hastanelerin işbirliğine hazır olduğunu görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kamu sağlığı konusunda sergilenen işbirliği ile her türlü olumsuzluğun üstesinden gelineceğine inandığını vurguladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sivil Savunma’dan Salamis Otel’e iaşe takviyesi16 Mart 2020 Pazartesi 17:22
  • Polis'ten ikinci Corona Virüs işlemi, bulaşıcı hastalıklar yasasına riyat etmedi!16 Mart 2020 Pazartesi 17:20
  • DEV-İŞ'TEN 4 aylık maaşlarını alamayan çalışanlar için destek çağrısı16 Mart 2020 Pazartesi 17:17
  • Girne'den getirilen 1 kişi Coronavirüs şüphesiyle  karantinaya alındı(video)16 Mart 2020 Pazartesi 17:10
  • KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimleri erteleniyor mu? ''Seçim için sağlıklı bir ortamda değiliz''16 Mart 2020 Pazartesi 16:57
  • “Tıbbi malzemeleri yüksek fiyattan satanlara yönelik tedbir alınacak”16 Mart 2020 Pazartesi 16:54
  • Dikkat! Benzin İstasyonları da nöbet sistemine geçiyor:İşte nöbet listesi16 Mart 2020 Pazartesi 16:50
  • Havaalanı,Limanlar doldu...Bavulunu alan Türkiye'ye dönüyor16 Mart 2020 Pazartesi 16:26
  • Bakanlar Kurulu olağanüstü toplanıyor16 Mart 2020 Pazartesi 16:22
  • Üstel Salamis Hotel’e Giderek, Yemek Çadırını Ziyaret Edip Ve Son Gelişmeler Hakkında Bilgi Aldı16 Mart 2020 Pazartesi 16:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti