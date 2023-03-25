Tatar: Türkiye Cumhuriyeti sorumluların yargılanması sürecinde yanımızdadır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi sonrası ilk dakikadan itibaren Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu, deprem bölgelerinde bulunan KKTC vatandaşlarının kurtarılması için tüm imkanları seferber ettiğini, şimdi de sorumluların yargılanması sürecinde destek verdiğini vurguladı.

Tatar, özellikle Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun tüm süreçte kendilerine her türlü desteği sağladığını ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti makamlarının destekleri sayesinde deprem bölgelerinde bulunan KKTC vatandaşlarının KKTC’ye getirildiğini, yargı sürecinin de hızlı bir şekilde başlatılabildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de 11 ili kapsayan deprem felaketinin 47. gününü Türk Ajansı Kıbrıs’a değerlendirdi.

Tatar, depremin yaşandığı sabahın erken saatlerinde Cumhurbaşkanlığında, deprem kriz ve koordinasyon merkezini oluşturduklarını, Başbakan, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi, KTBK, GKK komutanları, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı ve diğer yetkililerden oluşan merkezin son dakikaya kadar çalıştığını kaydetti.

Tüm çalışmalara rağmen çok büyük bir acı yaşadıklarını, İsias Otel başta olmak üzere deprem bölgelerinde vatandaşların, çocukların, şampiyon meleklerin kaybedildiğini ifade eden Tatar, bu büyük acının hiç geçmeyeceğini, yüreklerinin büyük bir acı ile dolduğunu işaret etti ve “şehitleri” her yıl anıp yaşatacaklarını söyledi.

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren büyükelçi ve komutanlar aracılığıyla Tunceli Jandarma Özel Hareket ekiplerinin İsias Otel’de gerekli incelemeleri yaptığını, buradan verilen destekle arama kurtarma faaliyetlerine başlandığını anlatan Tatar, Pegasus’tan temin edilen uçakla ve Türkiye’nin desteğiyle, bölgeye bakanlar, aileler, sivil savunma ekipleri, özel arama-kurtarma ekipleri, sağlık personelinin zor şartlarda Adıyaman’a gönderildiğini kaydetti.

İlk etapta gıda, kıyafet, koruma malzemesi, soba, hijen malzemeleri ve içme suyundan oluşan 14 tırlık yardım malzemesinin deprem bölgelerine gönderildiğini, ikinci gün 100 kişilik destek ekibi ve ekipmanların gönderildiğini hatırlatan Tatar, tüm uğraşlara rağmen İsias Otel’den çocukların ve öğretmenlerin kurtarılamadığını, orada cinayet niteliğinde bir olay yaşandığını vurguladı.

Deprem sonrası o bölgelerde bulunan KKTC vatandaşlarının KKTC’ye getirilmesi için çalışmalar başlatıldığını ifade eden Tatar, bu süreçte tüm vatandaşların ülkeye getirilmesinde Türkiye Cumhuriyeti makamları ile Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi, KTBK ve GKK komutanlarının büyük yardımlarda bulunduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yardımcısı Fuat Oktay başta olmak üzere diğer yetkililerin de tüm süreçte destek verdiğini, ayrıca karşılıklı taziyelerde bulunduklarını ifade eden Tatar, tüm bu acı olayların ve yaşananların ardından sorumluların yargılanmaları için de Türkiye Cumhuriyeti makamlarıyla temasa geçtiklerini, Dışişleri Bakanlığı üzerinden sorumluların yargılanması için girişim başlattıklarını, Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüştüğünü anlattı.

“Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağını” vurgulayan Tatar, otel sahiplerinin şu anda tutuklu yargılandığını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine teşekkür eden ve şampiyon melekler, öğretmenleri, aileler başta olmak üzere tüm yaşamını yitirenlere Allahtan rahmet dileyen Tatar, yararlılara da acil şifalar diledi, bu sürecin takipçisi olmaya devam edeceğini ve yaşamını yitiren çocukların, vatandaşların hesabının yargı önünde mutlaka sorulacağını belirtti.

“Artık 6 Şubat öncesi ve sonrası var, bu büyük bir acı, yüreklerimizi parçaladı, böyle bir acı hiç yaşanmadı, ruh halimizi etkiledi, hiçbir zaman unutulmayacaktır” diyen Tatar, beklenmeyen bir felaket yaşandığını ve tarihe acı bir gün olarak düştüğünü, hep anılacaklarını söyledi.

Türkiye’nin 11 ilini kapsayan, binlerce enkaz ortaya çıkaran depremin büyük bir dram yarattığını ifade eden Tatar, KKTC heyetinin bulunduğu enkaza hemen müdahale edildiğini ancak maalesef başaramadıklarını, enkazın kum yığınına dönüştüğünü, 100’e yakın insanın o enkazda yaşamını yitirdiğini anlattı.

Şehitlerin devlet töreniyle karşılanıp devlet töreniyle sonsuzluğa uğurlandığını ifade eden Tatar, Türkiye makamlarının her aşamada hep yanlarında durduğunu kaydetti.

Cinayet niteliğinde olan olayla ilgili çok büyük rahatsızlık duyulduğunu, bu konudaki hassasiyetlerine de Türkiye’nin büyük önem gösterdiğini, Feyzioğlu’nun da desteğiyle derhal soruşturma başlatılması için girişimlerde bulunulduğunu ve soruşturmanın hızlı bir şekilde başlatıldığını belirtti.

Numunelerin hemen alındığını ifade eden Tatar, sürecin yakınen takip edildiğini ve İsias Otel davasının ayrı yürütüldüğünü, duyarlılık ve hassasiyete ayrı ilgi gösterildiğini, sahiplerinin tutuklu yargılandığını anlattı.

Barolar Birliği’nin de Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği ile birlikte bu süreci yürüttüğünü ifade eden Tatar, “Bu dosya yargılama sürecinde en önde gelen davalardan biridir. Türkiye makamlarına teşekkür ederim. Acımız, feryadımız büyüktür” dedi.

Her zaman Türkiye’nin yanında olduklarını, bunu Türk Devletleri Teşkilatı toplantılarında da dile getirdiği ifade eden Tatar, yaraların sarılacağını, acılar büyük ve hayat devam ediyor olsa da, artık 6 Şubat öncesi ve sonrası olduğunu, depreme yönelik düzenlemelerin her alanda artık hayatlarında olacağını vurguladı.

Tatar, KKTC’ye gelen depremzedelerin her sıkıntısında yanlarında olmaya devam edeceklerini de belirterek, büyükelçilik ile birlikte birlik beraberlik içinde çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.