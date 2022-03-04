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Tatar, Türkiye Futbol Şöhretler Karması Ekibini Ve Yatırımcıları Kabul Etti

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Tatar, Türkiye Futbol Şöhretler Karması Ekibini Ve Yatırımcıları Kabul Etti
Tatar, Türkiye Futbol Şöhretler Karması Ekibini Ve Yatırımcıları Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen Futbol Şöhretler Karması ekibini ve yatırımcıları kabul ederek görüştü. 

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre kabulde yaptığı konuşmada, spor dünyasının topluma mal olmuş değerli insanlarını ve yatırımcılarını kabul etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen önemli yatırımcıların ülkeye ilgi duymasının mutluluk verici olduğunu sözlerine ekledi. 

Cumhurbaşkanı Tatar Kıbrıs’ın, konumu açısından değerli bir ada olduğunu, KKTC’nin güçlenmesinin hem Kıbrıs Türk halkının hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’deki varlığı ve güvenliği için önemli olduğunu ifade etti. Yatırımı, ülkeye çekebilmenin en büyük temennisi olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar; doğru, kalıcı ve güvenilir işlere imza atılmasını dileyerek katkı koyanlara teşekkür etti ve başarılarının devamını diledi.   

Ülkeye  yatırım yapacak olan Barış Uçarer ise bu yatırımlara dikkat çekmek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC Futbol Şöhretler Karması arasında bir dostluk maçı düzenlediklerini belirtti.

Barış Uçarer, yapılacak yatırımların tanıtım gecesinde, imzalı forma satışı gerçekleştireceklerini ve toplanacak olan ücretlerin ise sivil toplum örgütlerine bağışlanacağını sözlerine ekledi.

Kendilerini kabulünden dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür eden Uçarer, kendisini yarın oynanacak olan dostluk maçına davet etti.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.

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