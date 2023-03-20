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SON DAKİKAKahramanmaraş’ta 4.5 büyüklüğünde deprem

Tatar: Yaraların sarılması için birlik ve beraberliğimiz sürecek

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de meydana gelen depremden etkilenen Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman bölgelerinde evleri yıkılan ve Tatlısu Belediyesi tarafından Tatlısu Zambak Tatil Köyü’nde misafir edilen aileleri ziyaret etti.
Tatar: Yaraların sarılması için birlik ve beraberliğimiz sürecek

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, depremden etkilenen ailelerle bir araya gelerek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Depremden etkilenen çocuklarla da bir araya gelen Cumhurbaşkanı, çocuklarla sohbet etti.

Asrın felaketi olarak değerlendirilen 6 Şubat depreminin çok büyük acılara yol açtığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, yaraların sarılması için birlik ve beraberlik içinde başlatılan seferberliğin sürdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, depremde yaşamını yitirenlere bir kez daha rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, depremzedeler yararına Tatlısu köy meydanında düzenlenen “7. Tatlısu Ot Kültür Dayanışma Festivali”ne de katıldı.

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