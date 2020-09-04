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Tatar, YSK’ya Adaylık Başvurusunu Yaptı

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, 11 Ekim’de gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimi için Yüksek Seçim Kurulu’na adaylık başvurusunu yaptı.
Tatar, YSK’ya Adaylık Başvurusunu Yaptı

Eşi Sibel Tatar’la birlikte tamamladığı başvuru işlemlerinin ardından Mahkemeler binası önünde basına açıklama yapan Tatar, 11 Ekim’in ayrıca Ulusal Birlik Partisi’nin kuruluş yıl dönümü olduğunu belirterek Cumhurbaşkanlığı görevini alarak KKTC’nin hem ekonomik kalkınma, ve gelişmesini hem de dünyayla bütünleşme ve dünyada hak ettiği yere ulaştırma hedefine taşımak istediğini söyledi.

5 yıl boyunca bıkmadan usanmadan ve yılmadan çalışacağını belirten Tatar, 1960 doğumlu olduğunu, 60 yıldır hayatının her döneminde Kıbrıs meselesiyle iç içe yaşadığını ve Cumhurbaşkanlığı gibi onurlu bir görevi alarak halkına hizmet etmek istediğini söyledi.

“Önemli olan Kıbrıs Türk halkının esenliğidir” diyen Tatar, eşi Sibel Tatar’a kendisine verdiği destekten ötürü ve ayrıca tüm UBP sempatizanlarının desteklerinden ötürü teşekkür etti.

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