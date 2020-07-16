Tatar:Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaslı aileleri ile milletimize başsağlığı dilerim

Başbakan Ersin Tatar, Van’da 2’si pilot 7 polisin düşen keşif uçağında, Siir’te ise 2 özel harekat polisinin teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmalarını üzerine taziye mesajı yayımladı.
Tatar mesajında;
‘Van’da 2’si pilot 7 polisimizin düşen keşif uçağında, Siir’te ise 2 özel harekat polisinin teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmalarını üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaslı aileleri ile milletimize başsağlığı dilerim.’ dedi.
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