Tatlısu’da 3'üncü Göletin Temizliği Yapıldı

Bakan Oğuz, göletlerdeki temizlik çalışmalarına vermiş olduğu destek dolayısıyla, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan’a teşekkürlerini iletti.

Tatlısu’da toplam 7 adet göletin 3 adeti temizlendi. Geçtiğimiz haftalarda temizliği tamamlanan iki adet göletin ardından, üçüncü gölette de temizlik çalışmaları tamamlandı. Gölette yapılan temizlik sonucunda, göletin su tutma kapasitesi artırıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Su Dairesi kontrolünde yapılan çalışmalar çerçevesinde, geçmiş yıllarda yaşanan yağışlar nedeniyle gölet içinde birikmiş olan mil temizlendi.

52 gün boyunca yürütülen temizlik çalışmaları neticesinde gölet, yeniden aktif hale getirildi.

Gölet temizliği çalışmalarında, özellikle yağmur sularının tutularak, yeraltı kaynaklarının desteklenmesi ve sulama amaçlı tarımsal faaliyetlerde kullanımın artırılması hedeflenmektedir.

BAKAN OĞUZ: SU MASTER PLANI ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Bakanlığa bağlı Su Dairesi’nin, ülkemizin çeşitli yerlerinde bulunan göletlerdeki ihtiyaca göre gerekli temizlik çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Bakan Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Devlet Su İşleri ile birlikte KKTC Su Master Planı çalışmalarına da başlandığını açıkladı.

Bakan Oğuz, göletlerdeki temizlik çalışmalarına vermiş olduğu destek dolayısıyla, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan’a teşekkürlerini iletti.