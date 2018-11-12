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Tayhani: Önemli olan onu her platformda anlamak ve anlamaya çalışmaktır

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 80. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma töreni yapıldı.
Tayhani: Önemli olan onu her platformda anlamak ve anlamaya çalışmaktır

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 80. ölüm yıldönümünedeniyle anma töreni yapıldı.

LAÜ yerleşkesi Atatürk Büstü önünde gerçekleşen anma töreni, Rektör   Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen tarafından Atatürk Büstü’ne çelenk bırakılması ile başlayarak, saygı duruşuve İstiklâl Marşı’nın okunması ile devam etti. TöreneLAÜ Rektörü, Rektör Yardımcıları,akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Tayhani: Önemli olan onu her platformda anlamak ve anlamaya çalışmaktır

Anma töreninde, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. İhsan Tayhaniyaptığı konuşmada“Büyük Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümündeyiz. Tabiki bütün Türk dünyası ve bizler büyük bir üzüntü içerisindeyiz.Onu hep saygıyla anıyoruz ve anacağız. Önemli olan onuher platformda anlamak ve anlamaya çalışmaktır” dedi.

Tayhani: Büyük Atatürk yapılan araştırmada 20. Yy.’ın en büyük lideri unvanını almıştır

Tayhani, Amerikalı tarihçi ve psikiyatrist Prof. Arnold Ludwig, dünyanın çeşitli siyasi önderlerinin başarı ve önem derecelerini 11 ölçeğe göre sınıflandırdığı çalışmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, 20'nci yüzyılın en büyük lideri olarak nitelendirdiğini belirtti.

Bu ölçeğin kriterlerinin, “sıfırdan ülke yaratmak, toprakları genişletmek, iktidarda kalınan süre, askeri başarı, sosyal tasarım gücü, ekonomik başarı, devlet adamlığı, ideoloji ortaya koyma, ahlaken örnek olma, siyasi miras ve ülkenin nüfusu” ölçütlerinden oluştuğunu vurgulayan Tayhani, Prof. Ludwig kitabında, 20'nci yüzyıla damgasını vuran yüzlerce lideri bu sisteme göre kıyasladığını ve Atatürk'ün en üst sırada geldiğini belirterek, Atatürk’ün, Ludwig'in kitabında bu 11 kriterden toplam 31 puan aldığını dile getirdi.

Tayhani: Atatürk’ü hepimiz saygı, sevgi, minnet, rahmet ve özlemle anıyoruz

“Evrensel ölçekte düşünce bağlamında büyük Atatürk çok daha iyi tanınıyor” diyen Tayhani, 57 yıllık ömürünü bir davaya adayan, yurt sevgisiyle, yaptıklarıyla ve arkada bıraktığı eserleriyle aramızdan ayrılan Atatürk’ü hepimiz saygı, sevgi, minnet, rahmet ve özlemle ile anıyor, bir kez daha anısı önünde saygıyla eğiliyoruz” dedi.

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